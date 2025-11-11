جایزه ۵۰۰ یورویی جشنواره فرانسه به «شال سیاه» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «شال سیاه» ساخته علیرضا شاه‌حسینی در بیست‌ونهمین دوره جشنواره اکران آزادی (Écran Libre) در فرانسه برنده جایزه‌ای با عنوان جایزه عمومی و مبلغ ۵۰۰ یورو شد.

جشنواره Écran Libre یک جشنواره فیلم بین‌المللی است که در آیگ مورت (Aigues-Mortes)، یک شهر تاریخی در جنوب فرانسه، برگزار می‌شود. این جشنواره به نمایش آثار هنری در قالب فیلم‌ها و مستندها می‌پردازد و هدف آن ارتقای سینما و فرهنگ آزاد است.

جشنواره اکران آزادی فرانسه برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ برگزار شد و از آن زمان به یک رویداد معتبر و مورد توجه در حوزه سینما و فرهنگ تبدیل شده است و بیست‌ونهمین دوره آن ۷ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴) برگزار شد.

تهیه‌کنندگی این فیلم را کمپانی بین‌المللی شاه حسین فیلم بر عهده دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:

تو چیزی راجع به عنکبوت‌ها می‌دانی؟ … آن‌ها همسران خود را می‌خورند.

پاشا رستمی، تارا مجیدزاده، لطف‌الله سیفی، محنا سیدی، زنده‌یاد حاتم مشمولی، جواد فلاحتکار، هستی غریب، ایرج عابدی، ناصر معرفت، ابراهیم ناجی و عرشیا چراغی بازیگران «شال سیاه» هستند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: گلناز کاوسی، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح صحنه و لباس: رامین محمدیان، عکس: حبیب مجیدی، تدوین: علیرضا شاه حسینی، مشاور تدوین: هایده صفی یاری، مدیر صداگذاری و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، جانشین تهیه‌کننده: مهرداد کلهر و ملیکا کلهر، اصلاح رنگ: علی شعبانی، استودیو شید رنگ، موسیقی: جهانبخش یزدانی، مدیر تولید: محسن اسدی، مدیر صدابرداری: رضا حیدری، منشی صحنه: پروانه جهانگیری، طراح پوستر: وحید چمانی، مشاور بین‌الملل: بهنام سپه‌دوست، مشاور تهیه: مجید افشانی، مدیر صحنه: موسی نجوم‌طلب، مدیر تدارکات: جلال شرافتمند، ناصر معرفت، مشاور کارگردان: یگانه میرمرادی، امور مالی: بهنام شاه‌حسینی، ناصر معرفت، ساخت تیزر: فاطمه علیپور، گرافیست عکس و پوستر: ملیکا کلهر، مجری طرح: سعید مسرور، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، پخش: کمپانی شاه حسین فیلم (ایران)، کمپانی لالونا پروداکشن (فرانسه).

