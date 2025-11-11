موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با ساخت ۷ فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌نامه‌های «مادرزاد» به تهیه‌کنندگی محمود آقا بابایی‌پور و کارگردانی و نویسندگی مرتضی حسینعلی‌زاده، «شبگیر» به تهیه‌کنندگی جلیل اکبری صحت و کارگردانی سید محسن میرحسینی و نویسندگی فهیمه سلیمانی، «مرد آبی» به تهیه‌کنندگی سید صابر امامی و کارگردانی سعید کشاورزی و نویسندگی سعید کشاورزی و آرمین اعتمادی، «واپسین نفس‌های مادر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی مهرداد فرید، «زکام» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی بهمن کامیار، «مارسفید» به تهیه‌کنندگی علی شاه حاتمی و کارگردانی و نویسندگی اشکان شاپوری و «اردوبهشت» به تهیه‌کنندگی محمد احمدی و کارگردانی محمد داودی و نویسندگی محمد داودی و زینب عطائی، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

