فراخوان پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری «بحران» منتشر شد
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، خانه عکاسان ایران و دفتر طنز حوزه هنری فراخوان پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری «بحران» را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، عباس حسیننژاد دبیر پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری «بحران» ضمن اعلام خبر انتشار فراخوان این رویداد گفت: این جشنواره با هدف کشف، جذب و پرورش استعدادهای جوان و جلب توجه هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی به موضوع بحرانهای عمومی و «جنگ ۱۲ روزه» بهعنوان یکی از مهمترین بحرانهای انسانی اخیر میپردازد.
حسیننژاد موضوعات عمومی جشنواره را زلزله، سیل، بیماریهای همهگیر، طوفان، ایمنی و مدیریت بحران اعلام کرد و افزود: موضوع ویژه جشنواره پنجم «جنگ ۱۲ روزه (حمله رژیم غاصب صهیونیستی)» است و شرکتکنندگان میتوانند در قالب «روایتهای مردمی و خاطرات شخصی»، «زندگی روزمره در دل جنگ»، «تابآوری و مقاومت اجتماعی»، «زنان و کودکان در جنگ»، «بازتوانی و بازسازی پس از جنگ»، «نقش رسانهها و تصاویر در ثبت تاریخ جنگ» و «صلح و آینده پس از جنگ» به تولید اثر بپردازند.
دبیر جشنواره درباره بخشهای جشنواره گفت: آثار ارسالی در هفت بخش شامل «خاطرهنگاری و روایت»، «داستان کوتاه»، «شعر»، «عکس»، «کاریکاتور و کارتون» و «پوستر و گرافیک» و «ویدئوی موبایلی» در دبیرخانه مجازی جشنواره دریافت میشوند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، نفرات اول هر بخش ۱۵ میلیون تومان بههمراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفرات دوم ۱۰ میلیون تومان بههمراه لوح تقدیر، نفرات سوم ۵ میلیون تومان و نفرات تقدیری ۲ میلیون تومان بههمراه لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.
این جشنواره توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، خانه عکاسان ایران و دفتر طنز حوزه هنری برگزار میشود.
دبیرخانه مجازی پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری «بحران» به نشانی www. tdmmoq. ir تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ منتظر آثار هنرمندان و نویسندگان خواهد بود.