برنامه «به افق فلسطین» با زیرنویس عبری روی آنتن میرود
برای نخستینبار در تاریخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامهای با زیرنویس عبری روی آنتن میرود. برنامه «به افق فلسطین» شبکه افق با زیرنویس عبری اخبار پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، در اقدامی بیسابقه در تاریخ رسانه ملی، برنامه تحلیلی ـ سیاسی «به افق فلسطین» شبکه افق برای نخستینبار با زیرنویس عبری پخش میشود. باتوجه به رصد این برنامه در سرزمینهای اشغالی، «به افق فلسطین» تصمیم گرفته است در کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس عبری اخبار را هم داشته باشد.
این برنامه به تهیهکنندگی سیدهاشم موسوی از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و همزمان با عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفت و هدف آن، تحلیل دقیق تحولات جبهه مقاومت و پاسخ به پرسشهای مخاطبان درباره فلسطین و محور مقاومت است.
«به افق فلسطین» با حضور کارشناسان برجسته از جمله دکتر آقایان و اجرای سیدحسین حسینی و سیدساسان رئیسیان، به بررسی ابعاد سیاسی، نظامی و اجتماعی تحولات منطقه و مقاومت مردم فلسطین میپردازد.
این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده پخش میشود.