خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
پیام تسلیت مدیر عامل موزه سینما در پی درگذشت همایون ارشادی

پیام تسلیت مدیر عامل موزه سینما در پی درگذشت همایون ارشادی
فاطمه محمدی مدیر عامل موزه سینمای ایران درپیامی درگذشت همایون ارشادی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است: «موزه سینمای ایران درگذشت هنرمند گران‌قدر، آقای همایون ارشادی را به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت عرض می‌کند.

همایون ارشادی با بازی‌های درخشان و حضور تأثیرگذارش در مجامع بین المللی و سینمای جهان ، نام خود را در تاریخ سینمای ایران و جهان جاودانه کرد.

یاد و نام او، همچون نقش‌های آرام و ژرفش بر پرده نقره‌ای، در خاطره دوستداران سینما و میراث فرهنگی ایران ماندگار خواهد ماند.

یادش گرامی»

