پیام تسلیت مدیر عامل موزه سینما در پی درگذشت همایون ارشادی

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است: «موزه سینمای ایران درگذشت هنرمند گران‌قدر، آقای همایون ارشادی را به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت عرض می‌کند.

همایون ارشادی با بازی‌های درخشان و حضور تأثیرگذارش در مجامع بین المللی و سینمای جهان ، نام خود را در تاریخ سینمای ایران و جهان جاودانه کرد.

یاد و نام او، همچون نقش‌های آرام و ژرفش بر پرده نقره‌ای، در خاطره دوستداران سینما و میراث فرهنگی ایران ماندگار خواهد ماند.

یادش گرامی»

انتهای پیام/