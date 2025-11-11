اکران آنلاین فیلم مستند بلند «جستجو در تنگنا» در هنروتجربه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم مستند بلند «جستجو در تنگنا» با روایتی تازه به آثار خیابانی امیر نادری کارگردان نوگرا و پیشرو در سینمای ایران تا قبل از مهاجرت او می‌پردازد. مهرشاد کارخانی این فیلم مستند را سال ۱۳۹۹ در روزهای سخت کرونایی در خیابان‌های تهران تهیه و کارگردانی کرده است.

مراسم رونمایی این فیلم روز دوشنبه ۲۶ آبان در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود و به‌صورت هم‌زمان در پلتفرم هاشور اکران آنلاین آن آغاز می‌شود

جستجو در تنگنا سومین مستند کارخانی است که در گروه هنر و تجربه به نمایش درمی‌آید. در سال‌های اخیر مستندهای آرشیو متروک و تیتراژ در سینمای ایران و فیلم‌های سینمایی دو لکه ابر و لاله کبود از این فیلمساز در گروه هنرو تجربه به اکران درآمده بودند.

عوامل تولید این فیلم عبارت‌اند از:

نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: مهرشاد کارخانی، مدیر فیلم‌برداری: امیر بنی‌اسدی، مونتاژ: یاور تورنگ، مهیار یاور، صداگذاری و ترکیب صدا: مهیار یاور، اصلاح رنگ و نور: نوید منصور قناعی، بهار قدمی، دستیاران کارگردان: حمید کریمی، بهشاد حجاران، عکس: یمنا اعتدادی، عسل هاشمی سراج گروه کارگردانی: عباس ابهری، یمنا اعتدادی، عباس تقوی، بازی: مهتاب نویدی طراح پوستر: امین شفیعی تدارکات: یزدان کارخانی

