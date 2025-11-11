وهاب پوربابائی رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی کانون عالی کارفرمایی ایران شد
در نشست کمیسیون گردشگری و صنایع دستی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران وهاب پوربابائی به عنوان رئیس انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابطعمومی و امور بینالملل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، این نشست با حضور نماینده هیئتمدیره کانون عالی، قائممقام دبیرکل، اعضای کمیسیون، نمایندگان تشکلهای کارفرمایی مرتبط و جمعی از فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و طی آن راهکارهای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در توسعه گردشگری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، اعضا با تأکید بر نقش محوری صنعت گردشگری و صنایع دستی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دیپلماسی فرهنگی کشور، به بررسی چالشهای موجود در این حوزه از جمله ضعف زیرساختهای گردشگری، ناهماهنگیهای بیندستگاهی، نیاز به حمایتهای هدفمند دولت از فعالان بخش خصوصی و همچنین ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی در حوزه گردشگری پرداختند.
اعضا همچنین بر لزوم تدوین برنامه جامع کمیسیون برای پیگیری مطالبات تشکلهای کارفرمایی در حوزه گردشگری و صنایع دستی، تعامل مستمر با نهادهای دولتی و برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این بخش تأکید کردند.
در پایان نشست و با رأی اعضای حاضر، آقای وهاب پوربابائی به عنوان رئیس، آقای احمدرضا موحد به عنوان نایبرئیس و آقای اسفندیار سیفی به عنوان دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی کانون عالی انتخاب شدند.
کمیسیون گردشگری و صنایع دستی کانون عالی کارفرمایی ایران در نظر دارد با بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی و فعالان صنعت گردشگری، نقش کارفرمایان را در سیاستگذاریهای ملی این حوزه تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار گردشگری کشور را هموار سازد.