مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«فرهاد قائمیان» دبیر هنری دومین جشنواره فیلم و فیلمنامه «ایثار» شد

«فرهاد قائمیان» دبیر هنری دومین جشنواره فیلم و فیلمنامه «ایثار» شد
دکتر یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار با صدور حکمی فرهاد قائمیان را به عنوان دبیر هنری جشنواره منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، با حکم دکتر یعقوب سلیمانی رییس دومین دوره جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، فرهاد قائمیان هنرمند سینما تلویزیون و تئاتر کشورمان به عنوان دبیر هنری جشنواره منصوب شد.

فرهاد قائمیان با سابقه بیش از سه دهه حضور در مقابل دوربین سینما و تلویزیون، تاکنون  در نزدیک به ۳۰ مجموعه تلویزیونی و بیش از ۳۰ فیلم سینمایی ایفای نقش کرده. وی از معدود بازیگران سینمای ایران است که از سوی کارگردانانایرانی سرشناسی مانند ابراهیم حاتمی کیا، یداله صمدی، کمال تبریزی، اصغر فرهادی، محمدعلی سجادی، حسین سهیلی زاده، علی غفاری، رسول ملاقلی‌پور، جوادافشار، سعید سهیلی، احمدرضا درویش، فریدون جیرانی، رسول صدرعاملی، احمد کاوری، برزو نیک نژاد، آرشمعیریان، مسعود جعفری جوزانی و محمدحسین لطیفی نیزدعوت به همکاری شده است.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، امسال در چهار بخش رقابتی و مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی با دبیری محمد کرم اللهی به همت معاونت فرهنگی وآموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداریآذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از  ۱۵ تا  ۱۸ آذرماه درشهرتبریز برگزار می‌شود.

