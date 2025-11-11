حضور پررنگ ایران در بازار گردشگری ترکیه؛
انتشار فراخوان و برنامهریزی برای حضور هدفمند در EMITT ۲۰۲۶
پس از تجربه موفق حضور نمایندگان ایران در EMITT ۲۰۲۵، برنامهریزی برای مشارکت پررنگتر و هدفمند در نمایشگاه بینالمللی گردشگری استانبول ۲۰۲۶ و ثبتنام برای حضور در پاویون ایران در این رویداد مهم گردشگری آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، نمایشگاه بینالمللی گردشگری امیت که به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان، سالانه هزاران متخصص گردشگری، فعالان اقتصادی و شرکتهای خدمات مسافرتی را برای معرفی مقاصد و ظرفیتهای نوین به خود جذب میکند، امسال از ۱۶ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ (۵ تا ۷ فوریه ۲۰۲۶) در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.
حضور ایران در دوره ۲۰۲۵ پس از ۱۲ سال غیبت، با تلاش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نمایندگی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان و فعالان و کنشگران این صنعت روبهرو شد.
پاویون ایران با مشارکت نمایندگان گردشگری، صنایعدستی و هنرهای سنتی، زمینه تعامل و مذاکره با شرکتها و بازارهای هدف گردشگری را فراهم کرد و موفقیت این حضور، موجب شد تا برنامهریزی برای مشارکت هدفمندتر در دوره ۲۰۲۶ آغاز شود.
مناسبترین جانمایی برای برگزاری پاویون ایران در EMITT ۲۰۲۶، بخشی از این برنامهریزی است که با هدف افزایش نگاهها به ظرفیتهای گردشگری، جذب بازار گردشگران ترکیه و تقویت تعاملات اقتصادی و گردشگری دنبال میشود.
حضور ایران در این رویداد، فرصتی ویژه برای توسعه همکاریهای B2B، معرفی ظرفیتهای گردشگری چهار فصل کشور و تبادل تجربیات با برندهای معتبر صنعت گردشگری خواهد بود.
نمایشگاه EMITT در مرکز نمایشگاهی IFM استانبول برگزار میشود که مجاورت آن با فرودگاه بینالمللی و دسترسی مناسب شهری، شرایط مطلوبی برای بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان فراهم میکند.
دوره گذشته این نمایشگاه با حضور ۶۵۶ شرکتکننده از ۳۹ کشور و استقبال ۲۳ هزار و ۷۲۵ بازدیدکننده همراه بود.
EMITT به عنوان بستری مهم برای معرفی مقاصد گردشگری، هتلها و اقامتگاهها، شرکتهای حملونقل هوایی و زمینی، آژانسهای مسافرتی، مجموعههای فرهنگی و تاریخی و همچنین ارائهدهندگان فناوریهای نوین گردشگری شناخته میشود. این نمایشگاه ضمن ایجاد فضای تعامل میان فعالان صنعت، با ارائه چشماندازهای آینده گردشگری، نقشی مؤثر در سیاستگذاریهای حوزه گردشگری پایدار ایفا میکند.
علاقهمندان به حضور در این دوره از نمایشگاه از امروز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ به مدت ده روز به وب سایت www.persiavisit.ir مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل و ارسال کنند.