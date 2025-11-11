«فصل انگور» برنده جایزه سوم از جشنواره TRT ترکیه شد
فیلم مستند «فصل انگور» به تهیه کنندگی و کارگردانی ابراهیم حصاری در شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی مستند TRT ترکیه موفق به کسب تندیس و جایزه ۴۰۰۰ یورویی به عنوان سومین فیلم برتر بخش بینالملل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فیلم، شانزدهمین دوره جوایز بینالمللی مستند TRT (TRT Documentary Awards) از ۶ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ میلادی ،برابر با ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴ شمسی به میزبانی شبکه ملی تلویزیون ترکیه در شهر استانبول برگزار شد. در این دوره، بیش از ۱۲۰۰ فیلم از ۸۶ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی هیأت داوران، ۱۰ فیلم به عنوان فینالیست بخش بینالملل انتخاب شدند. در نهایت، مستند ایرانی «فصلدن سومین فیلم برتر این بخش را از آن خود کند و تندیس جشنواره و جایزه نقدی ۴۰۰۰ یورویی را دریافت کند.
جشنواره مستند TRT که با حمایت رسمی دولت ترکیه و به همت شبکه ملی تلویزیون این کشور برگزار میشود، از مهمترین و باسابقهترین رویدادهای تخصصی مستندسازی در ترکیه به شمار میآید و در کنار جشنواره «Documentarist Istanbul Documentary Days» جایگاهی ویژه در میان جشنوارههای معتبر سینمایی دارد.
ابراهیم حصاری، دبیر پنج دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه موج کیش، تاکنون هشت فیلم کوتاه و مستند ساخته و فیلمبردار بیش از ده اثر کوتاه و مستند بوده است. او در کارنامه هنری خود حضور در بیش از سی جشنواره داخلی و بینالمللی و کسب بیست جایزه در رشتههای عکاسی، فیلمبرداری و کارگردانی را ثبت کرده است. آخرین ساخته داستانی او، فیلم «بلوط» موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنوارههای مومبای هند و ASSK کانادا شده است.
مستند «فصل انگور» روایت زندگی پیرمردی است که همسرش با بیماری سختی دستوپنجه نرم میکند و تلاش عاشقانه او برای بهبودی همسر، دستمایه این اثر است.
عوامل تولید این فیلم مستند عبارتاند از: با زندگی فاطمه حصاری، حسن حصاری، زندهیاد بهاره محیطآبادی، زندهیاد حاجیه عشقی، حسن عبدی، حسین حصاری، علیاکبر حصاری، زهرا حصاری، نرگس حصاری، تدوین: رضا شیخلانی و محمد غریبی، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم حصاری، دستیار فیلمبردار: مرتضی آسیابری، نورپرداز: ابوالفضل شکیبا، امور فنی: علی شاهحسینی، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، صدابردار: محسن باطانی، دستیار صدابردار: محسن سهچوبی، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، صداگذار: مهیار سلیمی، آهنگساز: سیاوش حیدری، طراح گرافیک و پوستر: علی دلزندهروی، آنونس: بهمن ارک، مشاور کارگردان: حمیرا یاسری، دستیار کارگردان: مجید محمدیپناه، برنامهریز: کتایون اجتهادی، منشی صحنه: آیناز ایقانی، عکاس: محمدرضا چایفروش، زیرنویس: رضا تاریوردی، مدیر تولید: عباس تقیآبادی، مدیرتدارکات: حسن حصاری، حملونقل: علیرضا حصاری، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی