نشست خبری «دهمین فستیوال رقابتی پیانو کلارا» برگزار شد؛
یک رویداد برای استعدادیابی/سند موسیقی در حال بازنگری است/ اضافه شدن بخش پیانوی ایرانی
نشست خبری دهمین فستیوال تخصصی پیانو کلارا صبح امروز با حضور برگزارکنندگان در خانه موسیقی ایران، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری «دهمین فستیوال رقابتی پیانو کلارا» امروز سهشنبه بیستم آبانماه در خانه موسیقی ایران برگزار شد.
حمیدرضا نوربخش، کلارا بوکوچاوا و نصیر حیدریان در این رویداد حضور داشتند و به بیان توضیحاتی پرداختند.
در ابتدای مراسم، تیزری با محتوای معرفی جشنواره با توضیحات کلارا بوکوچاوا پخش شد. سپس حمیدرضا نوربخش گفت: فستیوال رقابتی پیانو کلارا دهمین سال برگزاری خود را میگذراند و باید گفت رویدادی موفق و تاثیرگذار است و در کشف استعدادها خوب عمل کرده و هرسال کارش را بهتر از قبل پیش برده است.
نوربخش ادامه داد: این موفقیت دلیلش وجود هنرمند و مدرس موسیقی خانوم کلارا است. ایشان سالها در ایران حضور داشتهاند و به مدت ربع قرن تاثیر زیادی ایجاد کردهاند. شاهد بودهام که استعدادهای شهرستانی در فستیوال حضور مییابند و تحت نظارت خانوم کلارا کار میکنند.
او گفت: خانم کلارا بوکوچاوا دلسوز هستند و نگاهشان کاملا هنری است و هرگز نگاهشان تجاری نبوده است و دلیل موفقیتشان هم همین موضوع است.
نوربخش گفت: فستیوال هرسال مورد استقبال است و امسال هم استقبال و تفاضا خوب بوده است.
مدیرعامل خانه موسیقی ایران درباره زمان برگزاری فستیوال هم توضیحاتی داد و گفت: به دلیل استقبال پرشور متقاضیان، فراخوان را تا دهم آذرماه، تمدید میکنیم. زمان برگزاری نیز ۲۵ تا ۲۷ در فرهنگسرای نیاوران خواهد بود.
نوربخش گفت: اتفاق این است که در این دوره، بخش پیانوی ایرانی را امسال داریم و داورانی نیز برای ارزیابی آثار این بخش، اضافه خواهند شد. انشالله شاهد کشف استعدادهای خوب باشیم و آنها را به جامعه موسیقی کشور معرفی خواهیم کرد.
نوربخش در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه نام فستیوال با خانوم کلارا پیوند خورده، گفت: ما حمایت دولتی نداریم. البته فرهنگسرای نیاوران تخفیفهایی را قائل شده که اگر حمایت محسوب شود، از آنها سپاسگزاریم.
نمیخواهیم با دولت پیوند بخوریم
نوربخش تاکید کرد: ما خودمان نمیخواهیم جشنواره را با حمایتهای دولتی برگزار کنیم و هنرمندان هم این را نمیخواهند. نمیخواهیم با دولت پیوند بخوریم.
او با تاکید بر اینکه پیانو غربی است و عمدتا در حوزه موسیقی کلاسیک تعریف میشود، گفت: در پیانونوازی دو بخش داریم و بخش ایرانی با وجود مرتضیخان محجوبی مطرح شده است. این روند سابقهای شصت و چندساله دارد. موسیقی ایرانی هم دو بخش دارد. استاد معروفی مانند محجوبی با ربع پرده ننواختهاند، اما قطعات ایرانی ماندگاری دارند.
سند موسیقی در حال بازنگری است
نوربخش در پایان درباره سند موسیقی ایران نیز توضیحاتی کوتاه داد. او گفت: سند موسیقی در حال بازنگری است. در این اتفاق موسیقی زنان مورد توجه است و به شورای عالی فرهنگی فرستاده شده و منتظر نتیجه هستیم.
در ادامه کلارا بوکوچاوا به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: با کمک خانه موسیقی و شما خبرنگاران است که انعکاس خبر بهتر خواهد بود.
کلارا افزود: من روی بچههای شهرستان تاکید دارم چون استعدادهایشان، بینظیر است. آنها از سراسر ایران، باید بیایند و تشویق شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
او ادامه داد: همانطور که آقای نوربخش گفتند، امسال بخش قطعات ایرانی را داریم و باید دید چه نتیجهای خواهیم گرفت و باید ببینم استقبال خواهد شد یا خیر.
موسیقی علم است
نصیر حیدریان در ادامه برنامه با حضار صحبت کرد. او گفت: از خانه موسیقی تشکر میکنم که طی ده سال این فستیوال را برگزار کرده؛ آن هم با کیفیت بالا.
او اذعان داشت: ما فستیوال رقابتی پیانو کلارا را فقط مسابقه نمیبینیم و مهم حضور دانشجویان و شهرستانیهاست. قاعدتا این تعامل دنیای جدیدی را رقم میزند. شما رسانهها از مهمترینها هستید تا آن را منعکس کنید. جوانان باید از این رویداد بهره ببرند و حضور یابند. موسیقی علم است و باید گسترش داده شود.
اجرای برگزیدگان با ارکستر سمفونیک تهران
حیدریان گفت: من ایران و اتریش را دیدهام و هر دو را در زمینه موسیقی کلاسیک، مهم میدانم. اتریش خاستگاه نوازندگان و آهنگسازان مهمی است. ایران هم همینطور است. ما برای رسیدن به جایگاه بهتر، باید کیفیت را به علاقه بیفزاییم. قول میدهم نفرات اول تا سوم با ارکستر سمفونیک تهران اجرا خواهند داشت.