به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست حسین زارع‌زاده دبیر جشنواره تلویزیونی مستند اظهار کرد: پیش از هر چیز لازم است به اتفاقاتی اشاره کنیم که در ماه‌های گذشته در کشورمان رخ داد، حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی به کشور عزیزمان، شرایط کشور پس از جنگ و دفاع مقدس دوازده روزه مواردی است که از دید رسانه‌ها دور نمانده و شبکه مستند هم آن مقداری که در حد توانش بود با وجود شرایطی که برایش رخ داد دست به تولید مجموعه‌هایی زد که الان هم روی آنتن است. این اتفاقات تقویم جشنواره را لاجرم به شیوه‌ای که سالهای گذشته بود اعم از فراخوان، دریافت آثار و... دستخوش تغییر کرد.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: تشکر اصلی را از همکاران خودم در شبکه مستند دارم که پشت صحنه خیلی زحمت می‌کشند تا تخصصی‌ترین و پرمخاطب‌ترین جشنواره در ایران برگزار شود. مخاطب وفادار شبکه و جشنواره و مخاطب همیشگی ما اعم از مخاطب تخصصی و عمومی بار وظایف ما را در اجرای جشنواره سنگین‌تر می‌کند. وظیفه اصلی ما در شبکه مستند و در جشنواره تبیین است، تبیین در زمینه‌های مختلف در وظایف ذاتی و اساسی شبکه مستند است. بعد از ابلاغ شدن سند تحول سازمان صداوسیما و تاکید بر بحث عدالت‌گستری، شبکه مستند هم این مطلب را در جشنواره ظهور و بروز داد که آن هم برگزاری جشنواره در شهرستان‌ها بود. برگزاری یک جشنواره در شهرستان‌ها کار سختی است و ما این سختی را به جان خریدیم تا مواردی را به دست بیاوریم، از جمله معرفی مستندسازان از جاهای مختلف کشور. دو دوره قبل جشنواره در کاشان و همدان برگزار شد، امسال هم تلاش میکنیم از ایران عزیز و بزرگمان در قالب بخشی به نام ایران عزیز بگوییم. بخش ویژه دیگر ما بخش کارآفرینی و حمایت از تولید ملی است، یکی از برکات اجرای اختتامیه این جشنواره در شهرستان‌ها علاوه بر اینکه شناسایی پتانسیل‌های مختلف است می‌تواند نقاط مختلف کشور را به مردم عزیز کشورمان معرفی کند. شبکه مستند طیف انبوهی از مستندها را از طریق آنتن به رایگان در اختیار مخاطب می‌گذارد.

وی افزود: سال گذشته داوری آثار از طرف مخاطبان مورد استقبال ویژه‌ای قرار گرفت و ما چندصدهزار پیامک درباره مستندها داشتیم و مردم در داوری مستندها مشارکت داشتند. جشنواره مستند تنها جشنواره‌ای است که در حوزه تخصصی مستند ورود کرده، سال گذشته مستندنگاری به جشنواره اضافه شد و امسال هم تغییراتی داشته که این تغییرات با نظرات مختلف مردم انجام شده و دو یا سه بخش دیگر به این رویداد اضافه شده است.

دبیر جشنواره تأکید کرد: سالهای قبل بخش فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی داشتیم، امسال هم این بخش را داریم با این تفاوت که مجموعه‌های تلویزیونی هم بر خلاف سال گذشته از تلویزیون پخش می‌شوند. ما سال قبل یک بخش داشتیم به عنوان مستندنگاری که مخاطبان خاصی پیدا کرد و با توجه به پیشنهاداتی که داشتیم تصمیم گرفتیم کتاب مستند هم به این بخش اضافه کنیم.

وی درباره زمان پخش آثار جشنواره گفت: تقویم جشنواره از ۲۴ آبان‌ماه با پخش مجموعه مستندها شروع می‌شود، بعد از پخش مجموعه‌ها با تقویم جشنواره سینماحقیقت برخورد می‌کنیم و بعد ادامه پخش فیلم‌ها را خواهیم داشت. با بررسی‌های مختلفی که داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیاز است یک شورای سیاستگذاری برای جشنواره تعیین شود و در هم‌فکری‌ها مشکلات موجود را برطرف کنیم. اعضای شورای جشنواره دکتر احمد ضابطی جهرمی، محمد حمیدی‌مقدم، نفیسه مرشدزاده، آقای رمضان‌نژاد، آقای ذوقی و آقای شکیبانیا هستند. ما سعی کردیم از تمامی صنف‌های مستند در این شورا داشته باشیم و از نظراتشان بهره ببریم و جلسه با این بزرگواران یکی از بهترین جلساتی بود که داشتیم و خیلی به ما کمک می‌کنند.

زارع‌زاده تأکید کرد: ما امسال در جلسه شورای سیاستگذاری تصمیمات زیادی گرفتیم که چند مورد در همین دوره اعمال می‌شود، با توجه به اینکه تقویم جشنواره به سینماحقیقت نزدیک است ما تصمیم گرفتیم فاصله را بیشتر کنیم. پخش فیلم‌های خودمان را در زمان جشنواره سینماحقیقت متوقف کردیم، با توجه به تحولات اتفاق افتاده و با توجه به اینکه تولیدات به تایم جشنواره نرسید ما تصمیم گرفتیم مدت زمان دریافت آثار را تا پایان آبان ماه تمدید کنیم که البته در بخش مجموعه مستند اثری پذیرفته نمی‌شود و تمدید مربوط به دیگر بخش‌ها می‌شود. در بخش جایزه‌ها نیز جهش قابل ملاحظه‌ای داشتیم. بخش گزارش‌های تصویرخبری هم به جشنواره اضافه شده که گزارش‌های مستند به این بخش اختصاص دارد.

وی افزود: به بهانه برگزاری اختتامیه در شهرهای مختلف کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌کنیم، امسال هم این کارگاه‌ها به صورت تخصصی عکس و فیلم برگزار خواهد شد. نمایشگاه عکس هم از آثار منتخب برگزار می‌کنیم. برای استفاده کردن از تمام ظرفیت‌های موجود در زمینه مستندسازی آماده همکاری هستیم.

زارع‌زاده درباره جوایز این دوره جشنواره گفت: جوایز به لحاظ عنوانی در فراخوانی که برای جشنواره منتشر شده، مشخص است ولی در برخی از موارد میزان جوایز جشنواره قریب به دو برابر شده و به طور کل میزان متفاوتی نسبت به جشنواره‌های دیگر است. قریب به سه هزار اثر به جشنواره رسیده و ما کمبودی در تولیدات نداریم، تعداد آثاری که رسیده خیلی به تعداد آثار سال گذشته شباهت دارد.

دبیر این رویداد خاطرنشان کرد: جشنواره از ۲۴آبان شروع می‌شود. احتمالا قریب به دو ماه تا دو ماه و نیم پخش آثار ادامه دارد. با توجه به تغییرات رخ داده انتظار داریم در اسفندماه اختتامیه برگزار شود.

وی درباره بخش بین‌المللی این دوره از جشنواره تلویزیون مستند، گفت: به دلیل تغییر و تحولات و جنگی که رخ داد فرصتی برای بخش بین‌الملل باقی نماند. نظر رییس صداوسیما این بود که جشنواره قابلیت اضافه شدن بخش بین‌الملل را داشت و سال گذشته هم استقبالی که شد برای ما قابل پیش‌بینی نبود.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ مجموعه در این رویداد به پخش می‌رسد، درباره بخش گزارش خبری جشنواره گفت: محدودیتی برای اینکه آثار تولیدی از سازمان صداوسیما، خبرگزاری‌ها یا شخصی باشند وجود ندارد و حتی محدودیتی برای فرم هم نداریم و صرفا قالب و فرم آثار خبری مدنظر ما است.

داوری آثار بر مبنای دو معیار است یک نوع تخصصی و یک نوع داوری هم مردمی است و ممکن است اثری به دل مردم بنشیند و انتخاب کنند و منتخبین بخش مردمی جوایزی همطراز با همان قالب حرفه‌ای خواهند داشت.

وی در پایان درباره پرداخت حق پخش به صاحبان آثار گفت: در روزهای جشنواره صاحبان آثار به ما حق پخش می‌دهند و خارج از روزهای جشنواره اگر قرار بر پخش آثار باشد حق پخش به دوستان داده می‌شود.

در پایان این نشست از پوستر نهمین جشنواره تلویزیونی مستند رونمایی شد.

