فراخوان پذیرش طلبه در مدرسه علمیه مسجد احمدیه

مدرسه علمیه مسجد احمدیه (مرحوم آیت الله جلالی خمینی رحمت الله علیه) تهران از میان دانش آموزان و دانشجویان علاقمند برای سال تحصیلی جدید طلبه می‌پذیرد. این حوزه علمیه کلاس‌های حوزوی را از سطح یک تا ده برگزار می‌کند و از وجود استادان ممتاز تهران و قم بهره‌مند می‌شود.

به گزارش ایلنا، مدرسه علمیه مسجد احمدیه (مرحوم آیت الله جلالی خمینی رحمت الله علیه) از میان دانش آموزان و دانشجویان علاقمند برای سال تحصیلی جدید طلبه می‌پذیرد. این حوزه علمیه کلاس‌های حوزوی را از سطح یک تا ده برگزار می‌کند و از وجود استادان ممتاز تهران و قم بهره‌مند می‌شود. 

دروس خارج فقه و اصول نیز با تدریس آیت الله رضا جلالی خمینی و آیت الله مهدی جلالی خمینی از مدرسان تحصیل کرده در حوزه علمیه قم، در مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی (ره) برگزار می‌شود. 

بنا بر این گزارش، حوزه علمیه مدرسه علمیه احمدیه تهران توسط آیت الله حیدرعلی جلالی خمینی، وصی امام خمینی (ره) و امام جماعت مسجد احمدیه و امام جمعه فقید خمین تاسیس شد و امروزه آیت الله رضا جلالی خمینی، تولیت این مدرسه علمیه است. این مدرسه علمیه نخستین مدرسه تاسیس شده در شرق تهران است و پایه گذار تاسیس بسیاری از مدارس علمیه و مساجد در نقاط مختلف شهر تهران به ویژه منطقه شرق و شمال شرق تهران است. 

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲.۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸، ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ و ۰۹۳۹۱۹۸۵۸۷۰ تماس بگیرند. 

یادآور می‌شود، مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی در در تهران، خیابان آیت الله جلالی خمینی (آیت سابق)، بالاتر از چهارراه سرسبز، خیابان مظاهری، واقع شده است.

