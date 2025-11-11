نمایشگاه انفرادی «آبی سفید» برگزار میشود
به گزارش ایلنا، نمایشگاه تازهای از آثار ایرج شافعی با عنوان «آبی سفید» از ۲۰ آبان تا ۷ آذرماه، برگزار میشود.
بشقابهای آبی، سفید و رنگی در آثار شافعی همچون ظرفهایی از گذشته، نشانههایی پنهان از زیبایی و پاکی را در خود نهفته دارند. او در ذهن و خیال خود به جستوجوی این نشانهها رفته است؛ نشانههایی که گاه از اندوه، حسرت و سکوتی قدیمی سخن میگویند. این آثار در کنار یکدیگر به یارانی دیرینه بدل شدهاند، گویی سالهاست در انتظار فرصتی برای روایت داستانهای ناگفته ماندهاند؛ هرکدام زخمی، ترکخورده یا خاموش، اما همچنان زنده و در تپشاند.
این نمایشگاه با همکاری هفتهی دیزاین تهران برپا شده و مجموعهای از نقاشیهای تازه شافعی را در برمیگیرد.
این نمایشگاه همه روزه به جز شنبهها از ساعت ۱۱ تا ۱۹ در گالری «کوین» به نشانی؛ خیابان مقدس اردبیلی خیابان پسیان کوچه سینایی (شارستان ۷) پلاک ۲۴ برگزار میشود.