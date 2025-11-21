چاپ چهارم «الهیات فلسفی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «الهیات فلسفی» اثر محمد محمدرضایی با مقدمه مرجع عالی‌قدر آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ۴۵۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ چهارم رسید.

از مسائل بنیادین انسان در عرصه تفکر و اندیشه‌ورزی، شناخت خالق انسان و هستی است. آدمیان از آغاز خلقت همواره در این عرصه به تفکر و تأمل پرداخته و ادبیات پرباری در حوزه خداشناسی و جهانشناسی به وجود آورده‌اند.

اثر حاضر بر آن است تا به روش عقلایی که راهی برای پرفروغ شدن فطرت الهی است، مباحث اساسی الهیات را بررسی کند.

این کتاب که بخش عمده آن در باب خداشناسی و براهین اثبات وجود است، به شیوه مقایسه‌ای آرای متکلمان و فیلسوفان اسلامی را با متفکران مغرب زمین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که از ویژگی‌های این کتاب است، تا از این رهگذر، حقانیت تفکر اسلامی هر چه بیشتر عیان گردد.

این اثر در پنج بخش و ۱۶ فصل تألیف شده است؛ در بخش اول این کتاب، ۱۱ رویکردهای گوناگون به دین در دو فصل «رویکردهای دین‌پژوهی رایج در غرب» و «رویکردهای متفاوت دین‌پژوهی در اسلام» تبیین شده است.

بخش دوم اثر حاضر به «مبانی قرائت گوناگون از قرآن» اختصاص یافته که در فصل اول، مبانی قرائت‌ها (مراتب طولی و عرضی فهم قرآن، مبنای هرمنوتیکی فهم قرآن، مبنای زبانی قرائت‌های گوناگون از قرآن، مبنای تجربی قرائت گوناگون از قرآن، و مبنای تکامل معرفت دینی قرائت‌های مختلف) و در فصل دوم نیز روش صحیح تفسیر و فهم قرآن تشریح شده است.

نویسنده در سومین بخش که با عنوان «صفات خدا» به رشته تحریر درآمده، در سه فصل، امکان شناخت صفات خدا، راه‌های شناخت صفات خدا، و انواع صفات خدا را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

«وجود خدا» عنوان چهارمین بخش از کتاب حاضر است که در نُه فصل به برهان امکان و وجوب، برهان صدیقین و وجودی، برهان تجربه دینی، برهان اخلاقی، برهان حرکت، برهان نظم، برهان معجزه، برهان اجماع عام و مقایسه آن با برهان فطرت، و برهان جهان‌شناختی برای اثبات وجود خدا از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌پردازد.

پنجمین و آخرین بخش از کتاب حاضر با عنوان «وجود خدا و مسئله شر» نگارش یافته است.

