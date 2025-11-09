به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور(دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد فیلم دو روز دیرتر به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال با پخش بهمن سبز از سه شنبه ۲۰ ابان و فیلم سینما شهر قصه به سرگروهی پردیس سینمایی ایران مال با پخش نیمروز فیلم از چهارشنبه 21 آبان روی پرده برود.

همچنین به درخواست سازمان حوزه هنری به مناسبت سالگرد شهادت شهید مهدی زین الدین اکران فیلم مجنون در شهر قم از تاریخ ۲۴ لغایت ۳۰ آبان و در سرارسر کشور از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ آبان به صورت نیم بها اکران می شود.

