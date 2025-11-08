به گزارش ایلنا، اکبر گلپایگانی آوازخوانی که دو سال پیش در چنین روزهایی درگذشت با ارائه آواز《مست مستم ساقیا》به همراهی پیانوی مرتضی محجوبی و شعر بیژن ترقی، انقلابی در آواز ایرانی به پا کرد. این اجرا و آثار بعدی گلپا که تا ۱۷ سال فقط آواز می‌خواند و سپس تعداد نه چندان زیادی آلبوم تصنیف و ترانه از خود به یادگار گذاشت، این آوازخوان را تا امروز به عنوان مهم‌ترین آشنایی‌زدای آواز ایرانی مطرح کرده است.

جالب اینکه در این نشست قرار است جاوید عباسی‌فلاح آوازخوان و آوازپژوه با همین موضوع یعنی《گلپا؛ مهم‌ترین آشنایی‌زدای آواز ایرانی》سخن بگوید. او سپس به همراه نی داود غفاری‌زاده، تار کمال خسروی، تمبک بابک خواجه نوری، آواز و تصنیفی را در دستگاه چهارگاه اجرا خواهد کرد.

دیگر سخنرانان مجلس عبارتند از علیرضا پورامید پژوهشگر و شاعر با عنوان《نسل گلپا》، میرعلیرضا میرعلی‌نقی پژوهشگر موسیقی با موضوع《راز نو، ساز نو، آواز نو》آرش خادم -هنرمند خوشنویسی و آواز- با عنوان《آواز امروز در آیینه آواز گلپا》و سرانجام، محمود گلپایگانی -برادر اکبر گلپایگانی- که قرار است نکته‌های مهمی را درباره زندگی و هنر گلپا بیان کند. صادق چراغی آهنگساز و مجری رادیو هم از سخنرانان نشست است.

از دیگر بخش‌های این بزرگداشت می‌توان به خوانندگی علیرضا گلبانگ در همراهی با کاوه شفیعی (سنتور) و پیروز شفیعی (تمبک) در آواز شوشتری به همراه ترانه‌ی هوس میکده اشاره کرد.

دانش خوشرو نیز آواز شور و دشتی و تصنیف دریغا دریغا را در همراهی با ویولون هاشم سردابی و تار اسماعیل سراوانی اجرا خواهد کرد.

گروه موسیقی خیام شامل امیر عابدی آواز، بابک خواجه نوری تمبک، راستین معتبرزاده تار و سنتور حمیدرضا خیام‌زاده نیز یکی از اجراهای صحنه‌ای را بر عهده خواهد داشت.

محمود شیخ خواننده سبک گلپا هم از جمله آوازخوانان این بزرگداشت است که به همراه گروه نوازندگان روی صحنه می‌رود.

مجری‌گری نشست را مسعود اعرابی آوازخوان، شاعر و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی به عهده دارد.

آیین آواز نزدیک به یک دهه است که در تهران و چند شهرستان برگزار می‌شود و محتوای آن به ارائه مباحث فنی‌تخصصی در زمینه هنر آواز به همراه تجلیل از پیشکسوتان این هنر و معرفی آوازخوانان جوان و میانسال ناشناخته یا کمترشناخته‌شده اختصاص دارد.

به دلیل ظرفیت محدود سالن موزه موسیقی حضور علاقه‌مندان در نشست آیین آواز با دعوت و هماهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

موزه موسیقی ایران در میدان تجریش، خیابان شهید دربندی، سه‌راه تختی، کوچه موزه واقع شده است.

