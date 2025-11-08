رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
واشنگتن و تل آویو قصد تجزیه دوباره سودان را دارند
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: واشنگتن و تل آویو بار دیگر قصد تجزیه سودان را داشته و اتاقهای فکر آنها در حال مدیریت این روند خطرناک است.
به گزارش ایلنا، حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی ایمانیپور در پستی در شبکه ایکس نوشت:
«وجود منابع غنی خدادادی و جغرافیای سیاسی سودان، این کشور را تبدیل به محل طمع ورزی رژیم صهیونیستی و آمریکا ساخته است. نقشه تجزیه چندباره سودان همچنان در اتاقهای فکر غرب و تل آویو مرور میشود و سکوت جهان اسلام در برابر این توطئه قابل توجیه نیست.»
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه نوشت: «حمایت از ساکنان» فاشر «و دیگر مناطق سودان مسئولیت همه ماست.»