واشنگتن و تل آویو قصد تجزیه دوباره سودان را دارند

به گزارش ایلنا، حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی ایمانی‌پور در پستی در شبکه ایکس نوشت:

«وجود منابع غنی خدادادی و جغرافیای سیاسی سودان، این کشور را تبدیل به محل طمع ورزی رژیم صهیونیستی و آمریکا ساخته است. نقشه تجزیه چندباره سودان همچنان در اتاقهای فکر غرب و تل آویو مرور می‌شود و سکوت جهان اسلام در برابر این توطئه قابل توجیه نیست.»

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه نوشت: «حمایت از ساکنان» فاشر «و دیگر مناطق سودان مسئولیت همه ماست.»

