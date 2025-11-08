نمایشگاه آثار حجمی «پازل من کامل است» افتتاح شد

به گزارش ایلنا، نمایشگاه آثار حجمی با عنوان «پازل من کامل است» میزبان آثار امیرعلی میرچی، هنرمند ۱۸ ساله طیف اوتیسم است؛ جوانی که با وجود چالش‌های متنوع این اختلال رشدی، مسیر درخشانی را در دنیای هنر یافته و توانسته تخیل و احساس خود را در قالب حجم و رنگ به نمایش بگذارد.

امیرعلی میرچی، از کودکی با پشتکار و حمایت خانواده، آموزش‌های گوناگون هنری را نزد اساتید متعدد گذرانده و اکنون حاصل این سال‌ها تلاش و تجربه در قالب مجموعه‌ای از آثار حجمی زیبا، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این نمایشگاه، آثار با استفاده از خمیر سبک هواخشک، پاپیه‌ماشه و اسفنج خلق شده‌اند.

این مجموعه هنری با هدف ترویج درک و پذیرش تفاوت‌ها، تقویت امید در خانواده‌های عزیز طیف اوتیسم و شناساندن ظرفیت‌های خلاق این قشر از جامعه، برگزار می‌شود.

نمایشگاه «پازل من کامل است» پیامی روشن دارد: هر انسان، با هر ویژگی و تفاوتی، قطعه‌ای ارزشمند از پازل بزرگ انسانیت است.

افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه ۱۶ آبان، ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود و تا **سه‌شنبه ۲۰ آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۸** پذیرای عموم علاقه‌مندان خواهد بود.

نشانی: شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران‌زمین شمالی، جنب شهر کتاب، نگارخانه فرهنگسرای ابن‌سینا.

