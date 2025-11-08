خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسعه همکاری‌های مشترک ایران و آفریقای جنوبی در حوزه صنایع‌دستی

توسعه همکاری‌های مشترک ایران و آفریقای جنوبی در حوزه صنایع‌دستی
کد خبر : 1710935
لینک کوتاه کپی شد.

نشست معاون صنایع‌دستی کشور با سفیر آفریقای جنوبی، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه صادرات، انتقال دانش و ایجاد مرکز نوآوری مشترک تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی،  مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در دیداری با  فرانسیس مولوی، سفیر آفریقای جنوبی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بر تقویت روابط مشترک در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد.

در این نشست که با هدف بررسی راه‌های توسعه همکاری‌ها برگزار شد، طرفین در زمینه‌های گوناگونی از جمله تسهیل صادرات صنایع دستی، اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش فنی، و رفع موانع حقوقی تبادل نظر کردند.

از دیگر محورهای اصلی این گفت‌وگو، زمینه‌سازی برای ایجاد یک مرکز مشترک نوآوری عنوان شد تا هنرمندان و صنعتگران دو کشور بتوانند در بستری مناسب به خلق آثار و تبادل تجربه بپردازند.

سفیر آفریقای جنوبی نیز در این نشست با اشاره به جذابیت، تنوع و مطلوبیت صنایع دستی ایران، ابراز علاقه کرد که دو کشور با تکیه بر تمدن و تاریخ غنی خود، می‌توانند «روایت‌ها و قصه‌های» مشترک خود را در قالب کالاهای صنایع دستی به یکدیگر انتقال داده و به جهانیان معرفی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ