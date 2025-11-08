توسعه همکاریهای مشترک ایران و آفریقای جنوبی در حوزه صنایعدستی
نشست معاون صنایعدستی کشور با سفیر آفریقای جنوبی، بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه صادرات، انتقال دانش و ایجاد مرکز نوآوری مشترک تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در دیداری با فرانسیس مولوی، سفیر آفریقای جنوبی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بر تقویت روابط مشترک در حوزه صنایعدستی تأکید کرد.
در این نشست که با هدف بررسی راههای توسعه همکاریها برگزار شد، طرفین در زمینههای گوناگونی از جمله تسهیل صادرات صنایع دستی، اشتراکگذاری تجربیات و دانش فنی، و رفع موانع حقوقی تبادل نظر کردند.
از دیگر محورهای اصلی این گفتوگو، زمینهسازی برای ایجاد یک مرکز مشترک نوآوری عنوان شد تا هنرمندان و صنعتگران دو کشور بتوانند در بستری مناسب به خلق آثار و تبادل تجربه بپردازند.
سفیر آفریقای جنوبی نیز در این نشست با اشاره به جذابیت، تنوع و مطلوبیت صنایع دستی ایران، ابراز علاقه کرد که دو کشور با تکیه بر تمدن و تاریخ غنی خود، میتوانند «روایتها و قصههای» مشترک خود را در قالب کالاهای صنایع دستی به یکدیگر انتقال داده و به جهانیان معرفی کنند.