به گزارش ایلنا، «آمده بودیم اینجا بمیریم» و «برف زمین را گرم می‌کند» دو نمایش‌نامه نوشتۀ مریم منصوری که برای نخستین بار در نشر مهرگان خرد منتشر شده است.

هر دو این نمایشنامه‎‌ها، پیش از این به کارگردانی نویسنده و کارگردانان دیگر در تهران و شهرستان‌ها به روی صحنه رفته و نمایشنامه‌خوانی شده‌اند و در جشنواره‌های مختلف جوایزی را به خود اختصاص داده‌اند.

«آمده بودیم اینجا بمیریم» درباره خانواده‌ای است که پس از قطع‌نامه، زودتر از موعد اتمام پاکسازی شهر به خرمشهر باز می‌گردند و… این نمایشنامه، برگزیده نمایش‌نامه در بخش مسابقه صحنه جشنوارۀ مقاومت و نامزده مسابقۀ نمایش‌نامه‌نویسی جشنوارۀ فتح خرمشهر بوده است.

«برف زمین را گرم می‌کند» درباره نقش خانواده و جامعه در شکلی‌گیری شخصیت مجرم است. این نمایش‌نامه برگزیده مسابقه نمایش‌نامه‌نویسی سی و پنجمین جشنوارۀ تئاتر فجر، نامزد جایزه ادبیات نمایشی پروین اعتصامی، نامزد هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و نامزد مسابقه نمایش‌نامه‌نویسی جشنواره تئاتر شهر در سال ۱۳۹۵ بوده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است؛ «فکر کن! توی شطرنج چون وزیر یه دونه‌اس و اختیارات و قدرت عمل زیادی هم داره، نبودش خیلی به چشم می‌یاد… اما چون یه ردیف سرباز داری، یه دونه سرباز که نباشه، اهمیتی هم نداره. اصلا بیرون رفتن یکی دو تا سرباز به چشم نمی‌یاد! پس چه بهتر که سربازا رو توی شب از زمین بازی بندازی بیرون… اون وقت می‌تونی باسلیقه باشی! بازی‌شون بدی، ظریف‌کاری! … این جوری تو وزیری! … بعد مدتی می‌فهمی، یه تیکه‌هایی از شبو تو روزم با خودت حمل می‌کنی… یه چیزایی که دوست داری توی تاریکی پنهون‌شون کنی… جیبای آدما هم یکی از اوناست… گاهی یه چیزی از توی تاریکی بیرون می‌افته که آدم دوست نداره کسی ببیندش… مثلا همین چاقو… اتفاقا زنا تیکه‌های بزرگ‌تری از شبو با خودشون دارن… چیزای بیشتری رو پنهون می‌کنن… همینم جذاب‌شون می‌کنه… اصلا این ذات تاریکیه!»

این کتاب در ۱۱۴ صفحه به پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی کتاب آمده است.

