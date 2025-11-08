گزارشی از کنسرت خیابانی « شب ایران» در میدان انقلاب/ رونمایی از تندیس شاپور پادشاه ساسانی

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، عصر دیروز جمعه شانزده آبان‌ماه، میدان انقلاب تهران صحنه‌ی گردهمایی تعداد زیادی از مردم تهران بود که برای حضور در رویدادی ملی و میهنی با عنوان «شب ایران» گرد هم آمدند.

این مراسم که رنگ و بویی کاملاً مردمی داشت، بدون هرگونه دسته‌بندی و مرزبندی برگزار شد و برگزارکنندگان آن بر وحدت و همدلی ایرانیان تأکید داشتند.

با وجود آن‌ که زمان رسمی آغاز برنامه ساعت ۱۸ اعلام شده بود، جمعیت زیادی از ساعت‌ها پیش خود را به میدان انقلاب رسانده بودند تا شاهد رونمایی از مجسمه‌ای با عنوان «زانوزنندگان در برابر ایران» باشند؛ اثری که شاپور پادشاه ساسانی را در حال غلبه بر والرین، امپراتور روم، به تصویر می‌کشد.

این رویداد با اجرای چهار خواننده مصطفی راغب، حامد همایون، میثم ابراهیمی و پرواز همای ـ همراه بود که هر یک قطعاتی با محوریت ایران و هویت ملی اجرا کردند.

روایت بخش‌های مختلف برنامه را وحید واشقانی برعهده داشت که با نقالی و روایت‌گری از پیروزی‌های تاریخی ایرانیان، فضای حماسی و افتخارآمیزی را در میدان ایجاد کرد.

در میان اجراها، اجرای پرواز همای با استقبال ویژه‌ی حاضران روبه‌رو شد. سایر خوانندگان نیز تلاش کردند لحظاتی به‌یادماندنی برای مخاطبان رقم بزنند.

استیج این برنامه در ضلع شمالی میدان انقلاب در ابعادی چشمگیر طراحی شده بود و بیش از هفت هزار صندلی برای حاضران در نظر گرفته شده بود. بسیاری از مردم نیز به‌صورت ایستاده، شاهد برنامه‌ای سرشار از شور میهن‌پرستی، نظم و نشاط بودند.

«رویداد شب ایران» بار دیگر نشان داد که فرهنگ و هنر می‌تواند حلقه‌ی اتصال ایرانیان در مسیر پاسداشت هویت ملی باشد.

انتهای پیام/