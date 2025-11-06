فراخوان چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، فرصت ثبت نام فیلم ها در این دوره جشنواره از شنبه۱۷ آبان آغاز می شود و تا ۲۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

فراخوان چهل و چهارمین جشنواره‌ی ملی فیلم فجر به دبیری منوچهر شاهسواری به شرح ذیل است:

سینمای ایران نگاه‌دارِ حافظه‌ی جمعی و شکل دهنده‌ی بخشِ مهمی از میراثِ فرهنگی و هویتیِ این سرزمین است.

جشنواره فیلم فجر فرصتی برای یادآوری و خاطره‌سازی است، در جایی که زمان را می‌توان در کف گرفت و لحظات را به ابدیت پیوند زد.

جشنواره فیلم فجر با هیچ یک از معیارهای حاکم بر جشنواره های جهانی قابلِ قیاس نیست.

“جشنواره فیلم فجر رویدادی ملی است در یک برهه تاریخی”

ضروری‌ است این رویدادِ ملی بعد از چهل و چهار سال موردِ بازنگریِ جدی، عالمانه و محققانه قرار گیرد که این امر جز با مشارکتِ همه‌جانبه و در همه‌ی سطوح، محقق نخواهد شد.

ما‌ بی‌صبرانه مشتاقِ شنیدنِ نقد و نظر‌های کارشناسانه‌ی صاحب‌نظران، بهره‌مندان،کنش‌گرانِ فرهنگی و صنوفِ سینمایی هستیم تا در ایامِ برگزاریِ این رویدادِ ملی با رویکردی آینده‌پژوهی ساختارِ مناسبی برای آن ترسیم کنیم.

چهل و چهارمین جشنواره ملیِ فیلم فجر با استعانت از “ایزد متعال ” به منظورِ تقدیر از‌آثارِ برترِ سینمای‌ انسانی، اخلاقی، متکی به ارزش‌های اعتقادی و هویتیِ ایران هم‌زمان با چهل و هفتمین سالگردِ پیروزی شکوه‌مندِ انقلاب اسلامی ایران از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ در بخش‌های زیر برگزار خواهدشد.

الف) بخش نکوداشت

باهدف قدرشناسی ‌از دستاوردهای فرهنگی، هنری و حرفه‌ایِ نام‌آورانِ صنعتِ فیلمِ ایران، نکوداشت آنان در چهل و چهارمین جشنواره‌ی ملی فیلم فجر برگزار می شود.

ب)بخش رقابتی سینمای ایران (سودای سیمرغ)

در این بخش هیئتِ انتخاب از میان آثارِ متقاضی، ۲۲ فیلم را برای داوری نهایی معرفی و جوایزِ زیر اهدا خواهد شد:



سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه‌ی ویژه‌ی سردار شهید سلیمانی)

سیمرغ بلورین بهترین فیلم

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی

سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه‌ی غیر‌اقتباسی

سیمیرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی

سیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی زن

سیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی مرد

سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن

سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد

سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری

سیمرغ بلورین بهترین تدوین

سیمرغ بلورین بهترین موسیقی

سیمرغ بلورین بهترین صدای فیلم : الف) صدابرداری ب) صداگذاری

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه

سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس

سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های میدانی

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصری

سیمرغ بلورین بهترین فیلم پویانمایی

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانیِ فیلم اول

جایزه‌ی ویژه‌ی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

تبصره۱: شایان ذکر است، دبیرخانه‌ی جشنواره از پذیرش آثاری که در سالن‌های سینما، سکوهای نمایش‌خانگی و جشنواره‌های خارجی نمایش داده شده باشند معذور است .

تبصره ۲: حضور در سایر جشنواره‌های رسمیِ داخلِ کشور مانع از حضور در جشنواره‌ی ملیِ فیلم فجر نخواهد شد.

تبصره ۳: مدت زمان آثار متقاضی در بخش سودای سیمرغ حداقل ۷۵ دقیقه است.

تبصره ۴: کارگردان اول، فیلمسازی است که اثری از وی -پیش از برگزاری این دوره از جشنواره -به نمایش درنیامده باشد.

تبصره ۵: سیمرغ بلورین بهترین فیلمِ پویانمایی در صورتی اهدا می‌شود که حداقل۳ اثر توسط هیئتِ انتخاب در بخش سودای سیمرغ پذیرفته شده باشند.

تبصره ۶: سیمرغ بلورینِ بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی در صورتی اهدا می‌شود که حداقل ۵ اثر با فیلم‌‌نامه‌ی اقتباسی توسطِ هیئتِ انتخاب در بخش سودای‌سیمرغ پذیرفته شده باشند .

تبصره۷: جایزه‌ی ویژه بهترین فیلم از نگاهِ تماشاگران مشترکا به تهیه‌کننده و کارگردان اثر اهدا می شود.

تبصره ۸ : سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاهِ ملی به پیشنهاد هیئت داوران و تایید دبیر اهدا می‌شود .

ج) بخش مسابقه سینمای مستند

در این بخش‌ از ‌میانِ فیلم‌های بلندِ ایرانی ارائه شده به نوزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم مستند ایران (سینما حقیقت) یازده اثر مورد داوری ‌قرار خواهد گرفت و جوایز زیر اهدا خواهد‌ شد.

سیمرغ بلورین بهترین تهیه‌کنندگی فیلم مستند

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم مستند

د) مسابقه فیلم های کوتاه داستانی

دراین بخش آثار ایرانی معرفی شده از سوی دبیرخانه‌ی چهل و دومین جشنواره‌ی بین المللی فیلم کوتاه تهران مورد داوری قرار خواهند گرفت و جایزه زیر اهدا می‌شود:

سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی

تبصره ۱: این جایزه به کارگردان اثر اهدا می‌شود .

تبصره ۲: زمان آثار حداقل۵ و حداکثر ۲۰ دقیقه است.

ه) بخش تبلیغات سینمای ایران

باهدف شناسایی و معرفی شیوه‌های خلاقانه در عرصه‌ی بازاریابیِ صنعتِ فیلمِ ایران ، مسابقه‌ی تبلیغات فیلم شامل عکس، پوستر، آنونس و تیزر فیلم‌هایی که از تاریخ هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۳ الی هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ نمایش عمومی در آمده باشند برگزار و جوایز زیر اهدامی‌شود:

سیمرغ بلورین بهترین عکس

سیمرغ بلورین بهترین پوستر

۳- سیمرغ بلورین بهترین آنونس و تیزر

تبصره۱: ضوابط اختصاصی این بخش متعاقبا از سوی دبیرخانه‌ی جشنواره اعلام می‌شود.

و) بخش تجلی اراده‌ی ملی

در این بخش سازمان‌ها و نهاد‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد با معرفی داوران و بر اساسِ ماموریت‌ها و سیاست‌های خود آثار حاضر در جشنواره را مورد ارزیابی قرار داده ، جوایز نقدی و تندیس بخش تجلیِ اراده‌ی‌ ملی را اهدا می‌نمایند.

تبصره۱: ضوابط حضور در این بخش متعاقبا از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام می‌شود.

مقررات عمومی:

۱.پذیرش و نمایش آثار بر‌ اساس قوانین و مقررات تولید و نمایش سازمان سینمایی خواهد بود.

۲. آثاری مورد بازبینی قرار خواهند گرفت که تا قبل از زمانِ مقرر در فراخوان، مراحل تولیدی آن‌ها به پایان رسیده باشند.

۳. تهیه‌کنندگان آثار با مراجعه به سامانه‌ی جشنواره www.fajrfilmfestival.com مراحل ثبتِ نام اثر را تکمیل نمایند.

۴. این ثبت نام به منزله‌ی قبول کلیه‌ی‌ مقررات و ضوابطِ شرکت در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر است و از آن‌جا که مبنای انتشار در کاتالوگ و اطلاع رسانی‌های بعدی خواهد بود مسئولیت صحت و دقت آن بر عهده‌ی تهیه کننده است.

۵. ثبت نام آثار از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه آغاز و در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه به پایان خواهد رسید.

۶. روز شنبه ۱۳ دی‌ماه همزمان با میلادِ فرخنده‌ی حضرت علی (ع) اسامی آثار بخش سودای سیمرغ اعلام خواهد شد.

۷. روز چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه آخرین فرصت تحویل نسخه نهایی فیلم خواهد بود و پس از این تاریخ دبیرخانه‌ی جشنواره به منظور احترام به مخاطبان از پذیرش اثر معذور است در چنین شرایطی از میان آثار پیشنهادی هیئت انتخاب و با تایید دبیر اثرِ دیگری جایگزین خواهد شد.

۸. برنامه ریزی و تعیین نوبت نمایش آثار بر عهده دبیرخانه جشنواره است.

۹. اسامی نامزدهای دریافتِ جوایز روز سه شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد.

۱۰. تفسیر مقررات، رفع ابهامات و اخذ تصمیم نهایی در خصوص موضوعات پیش‌بینی نشده در فراخوان برعهده‌ی دبیر جشنواره است.

