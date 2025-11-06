خبرگزاری کار ایران
«من قصه تهرانم» راهی هند شد

«من قصه تهرانم» راهی هند شد
فیلم کوتاه «من قصه تهرانم» به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه گوا هند راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «من قصه تهرانم» (I’m the Anecdote of Tehran) به نویسندگی ستوده شفیعی‌پور و کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدصالح احمدی طباطبایی، به بخش انتخاب رسمی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه گوا (Goa Short Film Festival 2025 – India) راه پیدا کرد.

جشنواره فیلم کوتاه گوا از رویدادهای معتبر سینمای مستقل در هند به شمار می‌آید و با هدف نمایش آثار خلاقانه و مستقل فیلم‌سازان از سراسر جهان برگزار می‌شود. حضور این فیلم ایرانی در بخش رسمی جشنواره، فرصتی برای ارائه روایت و زبان بصری آن در بستری بین‌المللی فراهم کرده است.

سعید اعتمادی، جواد عسگری، مهری آل‌آقا، آرام نیک‌بین، محمدرضا موسوی، رسول مختاری گروه بازیگران این فیلم کوتاه را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل تولید فیلم کوتاه «من قصه تهرانم» متشکل از نویسنده: ستوده شفیعی‌پور، کارگردان و تهیه‌کننده: محمدصالح احمدی طباطبایی، مدیر فیلم‌برداری: کیوان شعبانی، دستیار اول فیلم‌بردار: پوریا خطیبی‌کیا، گروه فیلم‌برداری: محمد حسنی، علی حمیدی، تدوین: محمدعلی حق‌پرست، مدیر تولید: علی امیرسیافی، طراح گریم: وحید شیرزاد، دستیاران گریم: محمد غدیر کاشانی، اسماء اسماعیلی، طراح و ترکیب صدا: مجید امینی، مدیر صدابرداری: اوستا زادتسر، موسیقی: علی گرگین، اصلاح رنگ و نور: علی نوروزی، طراح صحنه: ستوده شفیعی‌پور، منشی صحنه: مهتاب حبیبی، عکاس: روزبه سماء، طراح پوستر: سعید منتشلو، پخش بین‌الملل: دیا فیلم است.

