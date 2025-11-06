سرپرست معاونت پایش و نظارت محتوای ساترا منصوب شد
غلامرضا الماسی با حکم جواد رمضاننژاد رئیس ساترا، سرپرست معاونت پایش و نظارت محتوای ساترا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتو تصویر فراگیر در فضای مجازی، جواد رمضاننژاد رئیس ساترا در حکمی غلامرضا الماسی را بهعنوان سرپرست معاونت پایش و نظارت محتوای ساترا منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
«جناب آقای غلامرضا الماسی نظر به مراتب تعهد شایستگیها، دانش تخصصی و تجارب ارزنده مستمر مدیریتی، به موجب این حکم بهعنوان سرپرست معاونت پایش و نظارت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب میشوید.
توجه دقیق به سیاستگذاری تولید محتوا در سکوها با حمایت از گسترش محتوای بومی و متناسب با ذائقه خانواده ایرانی، بازنگری در فرایندهای تصویب تا انتشار، روزآمدسازی ضوابط شیوهنامه و آییننامههای مرتبط منطبق بر چشمانداز جدید ساترا در حمایت، هدایت و نظارت بر آثار با دقت نظر و حساسیت درباره رشد فرهنگی جامعه مخاطب از مهمترین ماموریتهای جنابعالی است.
از زحمات و تلاشهای خالصانه و مجاهدانه جناب آقای محمودیمهریزی در زمان تصدی این مسئولیت متشکرم».
الماسی دانشآموخته رشته نمایش و فلسفه هنر دانشگاه تهران است و پیش از این در سمتهایی همچون قائممقام و سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم، مدیریت گروه فیلم و سریال شبکه سه، پنج و همچنین گروه سریالهای تلویزیونی مرکز امور نمایشی سیما، مدیر نظارت و ارزیابی سیمای استانها، عضو کمیته حمایت از صنعت سیما در اداره کل بازرگانی صدا و سیما، عضو شورای طرح و برنامه شبکه سلامت سیما، مدیر بررسیهای ویژه اداره کل تحلیل و بررسی حوزه ریاست و مدیر گروه اجتماعی سیما فیلم فعالیت داشته است.
معاونت پایش و نظارت ساترا با هدف اجرای سیاستهای محتوایی صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، رصد، پایش و نظارت بر عملکرد محتوایی ارائهدهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر، نظارت بر ردهبندی سنی آثار شبکه نمایش خانگی و صدور پروانه انتشار محتوا بهمنظور ایجاد اطمینان از دسترسی کاربران به محتوای سالم و پاک فعالیت میکند.