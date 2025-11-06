جمشید شمیرانی نوازنده تمبک درگذشت

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، جمشید شمیرانی نوازنده تمبک و از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران دیروز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه در کشور فرانسه درگذشت.

جمشید شمیرانی متولد سال ۱۳۲۰ در تهران بود و از شاگردان مکتب حسین تهرانی به شمار می‌رفت. او در سال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی به فرانسه رفت اما مسیر زندگی‌اش به دنیای موسیقی گره خورد و از همان زمان آموزش تمبک را در مرکز مطالعات شرقی وابسته به دانشگاه سوربن پاریس آغاز کرد.

شمیرانی در طول بیش از پانزده سال فعالیت در این مرکز، شاگردان بسیاری از ملیت‌های مختلف را آموزش داد و سهم چشمگیری در معرفی و گسترش تمبک در جهان داشت.

او علاوه بر همکاری با هنرمندانی همچون سعید هرمزی، غلامحسین بیگجه‌خانی، علی‌اصغر بهاری در دهه‌های بعد با هنرمندانی همچون داریوش طلایی، مجید کیانی، محمود تبریزی‌زاده و محمد موسوی همکاری کرد.

شمیرانی همچنین در تورهای بین‌المللی با حسین علیزاده و محمدرضا شجریان به اجرای برنامه پرداخت.

وی با هنرمندان برجسته بین‌المللی نیز همکاری داشت و حاصل این همکاری‌ها ده‌ها آلبوم و اجرای مشترک با چهره‌هایی همچون پیتر بروک، ژان‌پیر دروئه و عمر سوزا بود. آلبوم «اشاره» که توسط مؤسسه فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور منتشر شد، مروری بر پنجاه سال فعالیت هنری شمیرانی به شمار می‌رود.

او همچنین بنیان‌گذار «گروه شمیرانی» (Chemirani Ensemble) بود که سال ۱۹۹۸ با همراهی اعضای خانواده‌اش تشکیل شد و به یکی از گروه‌های معتبر موسیقی ایرانی در خارج از کشور بدل شد.

خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند برجسته را به خانواده گرامی او، جامعه هنری و تمامی دوستداران موسیقی تسلیت می‌گوید.

