به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، «لوفت‌هانزا» به عنوان شرکت هواپیمایی حامل پرچم آلمان توانست در مراسم «جوایز جهانی سفر در سال ۲۰۲۵»، برای دومین سال متوالی به عنوان بهترین هواپیمایی اروپا انتخاب شود. شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا از زمان آغاز اعطای «جوایز جهانی سفر» تاکنون ۱۳ مرتبه به عنوان برترین شرکت هواپیمایی اروپا برگزیده شده و بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ میلادی این جایگاه را بدون وقفه حفظ کرده است.

این مراسم که به «اسکار گردشگری» نیز معروف است، هفته گذشته در جزیره ساردینیای ایتالیا برگزار شد.

لوفت‌هانزا در رقابت برای عنوان «بهترین هواپیمایی اروپا» سایر خطوط هوایی محبوب اروپا مثل «کِی‌اِل‌اِم» (KLM) و بریتیش ایرویز را پشت سر گذاشت.

این درحالی است که امسال، لوفت‌هانزا علاوه بر عنوان بهترین هواپیمایی اروپا، جوایز بهترین کلاس اکونومی و بهترین برند هواپیمایی را نیز کسب کرد.

این شرکت هواپیمایی آلمانی به بیش از ۲۰۰ مقصد جهانی پرواز دارد و پس از رایان‌ایر (Ryanair)، دومین هواپیمایی بزرگ اروپا از نظر تعداد مسافر است.

بهترین فرست کلاس و بیزینس کلاس

سوئیس اینترنشنال ایرلاینز، دیگر عضو گروه معظم هواپیمایی لوفت‌هانزا، هم توانست جوایز بهترین «فرست کلاس» و بهترین «بیزینس کلاس» اروپا را از آن خود کند.

گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا همچنین شامل تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی دیگر مانند بروکسل ایرلاینز، دیسکاور ایرلاینز، یورو وینگز، اِدِلوایس ایر، ایر دولومیتی و اتریش ایرلاینز نیز می‌شود.

جوایز جهانی سفر، بهترین توراپراتورها، هتل‌ها، مقاصد گردشگری و خطوط کروز جهان را معرفی می‌کند و عواملی مانند رعایت زمان‌بندی، ثبات عملکرد و کیفیت خدمات را در نظر می‌گیرد.

برندگان این جوایز با یک سیستم رأی‌گیری دو مرحله‌ای انتخاب می‌شوند که شامل آرای مسافران واجد شرایط، مدیران و خریداران عادی است، حال آنکه آرای متخصصان حوزه گردشگری دارای وزن بیشتری نسبت به آرای عموم مردم است.

فهرست ۱۰ شرکت هواپیمایی برتر اروپا

علاوه بر لوفت‌هانزا، سایر شرکت‌های هواپیمایی نامزد شده برای فهرست ۱۰ شرکت هواپیمایی برتر اروپا در سال جاری شامل «بریتیش ایرویز»، «کی‌ال‌ام رویال داچ»، «ایر فرانس»، «ایسلند ‌ایر»، «ایبریا»، «سوئیس اینترنشنال ایرلاینز»، «ترکیش ایرلاینز»، «تاپ ایر پرتغال» و «هواپیمایی اسکاندیناوی» بودند.

بهترین فرودگاه‌ها و مقاصد گردشگری اروپا

در جوایز امسال،‌ فرودگاه زوریخ عنوان «بهترین فرودگاه اروپا در سال ۲۰۲۵» را به دست آورد.

همچنین سالن فرودگاهی «لافت /THE LOFT» که با همکاری بروکسل ایرلاینز و شرکت خودروسازی لکسوس راه‌اندازی شده است، و همچنین سالن شماره ۱ ترمینال ۲ فرودگاه هیترو در بریتانیا، به عنوان «بهترین سالن فرودگاهی اروپا» انتخاب شدند.

پرتغال به عنوان «محبوب‌ترین مقصد گردشگری اروپا» برگزیده شد و شهر باتومی در گرجستان نیز به عنوان «بهترین مقصد چهارفصل اروپا» معرفی شد.

جزیره مادیرا نیز موفق شد جایزه «برترین مقصد جزیره‌ای اروپا» را کسب کند.

دانشگاه «ترینیتی کالج دوبلین» نیز به عنوان بهترین جاذبه گردشگری علمی اروپا انتخاب شد.

گراهام کوک، مؤسس جوایز جهانی سفر، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت: «برندگان ما نمونه‌های برتری در صنعت گردشگری هستند و به هر یک تبریک می‌گویم که با عملکرد خود، سطح استانداردها در کل این صنعت را ارتقا داده‌اند.»

