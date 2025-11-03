خبرگزاری کار ایران
با حکم سیدوحید فخر موسوی؛

مدیران دو بخش از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شدند

سیدوحید فخرموسوی، دبیر چهل‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی احکامی مدیران بخش‌های تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر این رویداد هنری را منصوب کرد.

  به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، سید وحید فخر موسوی، دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی، مریم کاظمی را به عنوان مدیر بخش تئاتر خیابانی و امین رهبر را به عنوان مدیر بخش رادیوتئاتر این رویداد هنری منصوب کرد.  

مریم کاظمی، نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان تئاتر، دارای تحصیلات کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا و دانشجوی کارشناسی ارشد سینما دانشگاه تربیت مدرس است.

کاظمی همچنین تجربه کارگردانی آثاری چون «رویای شب تابستان»، «خسیس»، «رام کردن زن سرکش»، «موزیکالیته ساعت هشت در کشتی»، «سیندرلا»، «شاهزاده خانم بدترکیب»، «کلوچه دارچینی » و «خاله مرجان و خروس» را در عرصه تئاتر بزرگسال و کودک و نوجوان، در کارنامه دارد.  

امین رهبر، نویسنده و سردبیر و تهیه‌کننده نمایش‌های رادیویی، دارای مدرک دکترای فلسفه هنر از دانشگاه آزاد همدان است.

مدیر دفتر ادبیات نمایشی اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش و مدیریت ۶ دوره بخش رادیو تئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخشی از رزومه مدیریتی امین رهبر محسوب می‌شود.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

