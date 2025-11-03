خبرگزاری کار ایران
انتشار فراخوان دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار

انتشار فراخوان دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار
فراخوان دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، فراخوان دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار را منتشر کرد. این دوره از جشنواره دارای ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی است. 

نسل کشی و کودک کشی مردم ستمده محور مقاومت، پرتره نگاری از زندگی و سبک زندگی ایثارگرانه شهدا، جانبازان و آزادگان، جلوه‌های متنوع ایثار فردی، اجتماعی در حیات فکری فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی، دفاع مقدس ۱۲ روزه در سایه اتحاد مقدس، ترسیم جلوه‌های ایثار در خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشت و درمان، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد امید به زندگی و بسط آزادگی، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در افزایش امنیت و آرامش اجتماعی، نقش ایثارگرانه بانوان در خانواده و مناسبات اجتماعی، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در مقاومت و پایداری امت اسلام، نقش عفاف و حجاب در تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت، جلوه‌های مترفی امر به معروف و نهی از منکر در سایه سیره مهدوی و عدالت محوری با تأسی از زیست شهیدانه شهدا و ایثارگران، موضوعات مدنظر فراخوان این دوره از جشنواره هستند. 

مهلت تعیین‌شده در فراخوان برای ارسال آثار متقاضی شرکت در دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار تا ۲۰ آذر است. 

دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار در هفته پایانی دی سال جاری برگزار خواهد شد. 

فراخوان و فرم شرکت در جشنواره به پیوست ارسال شده است.

