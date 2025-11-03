موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با ساخت ۵ فیلم
شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۵ فیلم سینمایی موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «داور» به تهیهکنندگی داود موثقی و کارگردانی و نویسندگی حسین نصیری، «محوطه جریمه» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسن و حسین صیدخانی و نویسندگی داوود نوروزی، «من اونم» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمدرضا رحمانی، «دزد رویا» به تهیهکنندگی شهرام مسلخی و کارگردانی و نویسندگی عدنان زندی، «زمانیدن» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی حامد کلاهداری، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.