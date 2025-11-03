خبرگزاری کار ایران
فیلم کوتاه «واحد ۱۳» برنده جایزه از اسپانیا
فیلم کوتاه «واحد ۱۳» به نویسندگی و کارگردانی دنیز قربانی برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره SamhainBaucogna International Film Festival اسپانیا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ فیلم کوتاه «واحد ۱۳» به نویسندگی و کارگردانی دنیز قربانی، داستان زن و شوهری را روایت می‌کند که با نزدیک شدن به دختران تنها و ایجاد رابطه‌ای به ظاهر پنهانی، دست به کلاهبرداری می‌زنند. اما با متوجه شدن بارداری یکی از قربانیان، داستان مسیر جدید و غیرمنتظره‌ای به خود می‌گیرد.

این اثر در سومین سفر جهانی خود، از جشنواره SamhainBaucogna International Film Festival اسپانیا که به طور سالیانه برگزار می‌گردد جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

سپیده سعیدی‌نیا، مهسان یحیی‌پور و امیرحسین فهادان در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل فیلم کوتاه «واحد ۱۳» می‌توان به مدیر فیلمبرداری: میلاد مهرپویا، دستیار کارگردان: سعید حیدری، دستیار فیلمبردار: امیر تهرانی، صدابردار: میلاد مهرپویا، صداگذاری و میکس: مهرداد براتی، تدوین و اصلاح رنگ و نور: میلاد مهرپویا، گریم: مونا زرکوب، طراح نورپردازی: میلاد مهرپویا، مجری نورپردازی: محمد طالبی، طراح صحنه و لباس: دنیز قربانی، تیزر و پوستر: آرمین همتی و روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

پخش بین المللی این فیلم بر عهده‌ی امیرحسین فهادان است.

