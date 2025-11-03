خبرگزاری کار ایران
برنامه‌های کانون پرورش فکری در سی‌وسومین دوره هفته کتاب

برنامه‌های کانون پرورش فکری در سی‌وسومین دوره هفته کتاب
کد خبر : 1708752
برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر اعلام کرد:

برگزاری نشست‌های باشگاه‌های کتاب‌خوانی مراکز ویژه کودکان، نوجوانان و مربیان با تمرکز بر کتاب نهج‌البلاغه؛ برگزاری رویداد ملی کتابال ویژه اعضای باشگاه کتاب‌خوانی پسران نوجوان؛ برگزاری نمایشگاه‌هایی با محوریت کتاب‌های حسی لمسی برای اعضای با نیاز ویژه؛ برگزاری نمایشگاه کتاب‌های تصویرگران ایرانی که جوایز بین‌المللی دریافت کرده‌اند یا برای ناشران خارجی تولید اثر کرده‌اند و همچنین برگزاری رویداد علی اکبر صادقی و مهرک علی صابونچی از برنامه‌های کانون به شمار می‌رود.

دیگر برنامه‌های این سازمان نیز اجرای پویش‌های ترویجی کتاب‌خوانی؛ اجرای مهرواره هفته کتاب؛ اجرای برنامه‌ دو پنجره با حضور نویسندگان و شاعران برجسته در سراسر کشور؛ برپایی دوره آموزشی دو روزه برای کتابداران کتابخانه مرجع و سایر همکاران فرهنگی در مراکز استان‌ها با محوریت کتابخانه‌های دیجیتال؛ بازدید کتاب‌داران کتاب‌خانه مرجع کانون از کتاب‌خانه آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی در قم؛ قدردانی از برگزیدگان و فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی؛ آغاز تهیه کارنامه و پرونده هنرمندان، تئاتر، سینما، نویسنده، مترجم، شاعر و مروج در کتاب‌خانه مرجع کانون و آغاز طرح دو زبانه شدن اصطلاح نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با هفته کتاب سی‌وسوم، نمایش ۱۰ عنوان از تولیدات کتاب فیلم کانون شامل ماهیگیر و بهار، قدم یازدهم، یار هم در کنار هم، یکی کم است، مرد جوان و خیاط حیله‌گر، ننه کلاغه و روباهه، آهوی گردن دراز، بچه همه، پسران تشمال و تن پیچ؛ نشست سواد زندگی با مضمون «اهمیت معنا در زندگی»؛ دوشنبه‌های کتاب با کتابخانه مرجع؛ نشست‌های «از نقد ادبی تا مهارت زندگی»؛ و نشست خانواده و نقش اجتماعی کتاب با عنوان «از خانه تا اجتماع؛ بررسی پیوند خانواده، مدرسه و کانون در ترویج کتاب» و کتاب‌خوانی پژوهش‌محور و پرورش فکر با عنوان «کتاب‌خوانی پژوهش‌محور؛ از لذت تا اندیشه» را برگزار خواهد کرد.

 

