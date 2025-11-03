به گزارش ایلنا، مهدی تمیزی با اشاره به نقش کلیدی کتابفروشان در ترویج کتابخوانی، بر واگذاری مدیریت رویدادهای کتاب به بخش خصوصی تاکید کرد.

مهدی تمیزی؛ نویسنده و طراح به ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، گفت: از سال ۸۳ وارد حوزه نوشتن شدم و تاکنون در نقش‌های نویسنده، تصویرساز و یا نویسنده همکار حدود ۱۵ جلد کتاب منتشر کرده‌ام؛ بنابراین با هفته کتاب و سایر رویدادهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی برگزاری آن است، آشنا هستم.

این نویسنده و تصویرگر با اشاره به تجربیاتش در مدیریت موزه هنرهای معاصر اصفهان و معاونت فرهنگی و هنری شهرداری اصفهان، به صحبت درباره یکی از سیاست‌هایش در آن دوره پرداخت: در زمان مسئولیتم، هفته کتاب را به واسطه علاقه‌مندی‌ام در بهترین شکل برگزار می‌کردم. یکی از سیاست‌هایم این بود که خرید کتاب شهرداری اصفهان هرگز در تهران انجام نشود؛ چرا که شهرداری هر ساله مبلغ قابل توجهی برای خرید کتاب اختصاص می‌دهد، اما متأسفانه این بودجه پیشتر در تهران مصرف می‌شد و سودش به کتابفروشی‌های اصفهان نمی‌رسید.

معاون فرهنگی هنری اسبق سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در دوره مدیریتش بودجه هفته کتاب صرفاً برای خرید از کتابفروشی‌های اصفهان مصرف می‌شد، تاکید کرد: در دوره معاونت، به رئیس کتابخانه‌های شهرداری دستور دادم حتی یک ریال از بودجه سالیانه خرید کتاب، صرف کتاب‌های کمک‌آموزشی و کتاب‌های با تاریخ مصرف محدود نشود. تأکید کردم بودجه سالیانه که قرار است برای هفته کتاب و جشن‌های مربوط به کتاب هزینه شود و صرفاً آن دسته از کتابفروشی‌های اصفهان که فقط کتاب عرضه می‌کنند، طرف خرید قرار بگیرند. این تصمیم با استقبال از سوی کتاب‌فروشان اصفهان هم روبه‌رو بود.

وی با اشاره به اینکه کتابفروشی‌های کلان و خرد در اصفهان، چراغ مطالعه را در این شرایط سخت روشن نگه داشته‌اند، گفت: در هفته‌های کتاب با برپایی جشن، رونق دادن به جمعه بازار کتاب و دادن یارانه از طرف شهرداری اصفهان، مردم را به خرید کتاب ترغیب می‌کردیم.

تمیزی در ادامه داد: با تجربه‌ای بیست و چندساله در حوزه کتاب و تصویرگری و نویسندگی و نشریه، پیشنهاد می‌کنم جشن‌های کتاب به بخش خصوصی واگذار شود. اگر بتوان اجرای جشن‌های حوزه کتاب را به بخش خصوصی واگذار کرد، موفقیت بیشتری عاید خواهد شد.

این تصویرگر و نویسنده با اشاره به عملکرد موفق کتابفروشی‌های خصوصی گفت: در یک سال گذشته، دو شهرکتاب اصفهان و چندین کتاب‌فروشی در اصفهان که صرفاً کتاب می‌فروشند و به تعداد انگشتان یک دست هستند؛ مانند بهار، اردیبهشت و چهارباغ، مجتمع عباسی و کتابفروشی کمند، به تنهایی و بدون وابستگی به نهادها فعالیت فرهنگی مؤثری داشته‌اند. آنها هر هفته یا دو هفته یکبار جلسات معرفی کتاب برگزار می‌کنند که تأثیر شگرفی دارد.

تمیزی در بخش دیگری از سخنانش با مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها گفت: من نزدیک هفت‌هشت سال است که سخنران کنفرانس بین‌المللی شانگهای هستم و اخیراً نیز به روسیه سفر کرده‌ام و به کتاب‌فروشی‌های هردو کشور سر زده‌ام. در این دو کشور شاهد ارائه یارانه‌های ویژه برای تولید کتاب هستم. با بحران اقتصادی خانواده‌ها در ایران وضعیت به جایی رسیده که کتاب جایش در سبد فرهنگی خانواده متوسط ایرانی هم تنگ شده؛ چه برسد به طبقه متوسط به پایین.

تمیزی راه حلی را به این شرح پیشنهاد داد: من تلاش کردم قیمت کتاب‌های اخیرم را از طریق حامیان مالی پایین بیاورم. می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که کارخانه‌داران بخشی از مالیات خود را به عنوان مسئولیت اجتماعی به حمایت از فرهنگ اختصاص دهند. البته این رویکرد در کشور ما نیازمند کار کارشناسی و تعدد جلسات و کار حقوقی است.

