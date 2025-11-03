به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن بررسی تجربه‌های گذشته مدیریت در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت تعامل هدفمند و مستمر ستاد مرکزی با استان‌ها تاکید کرد.

او گفت: نشستن در دستگاه‌ها بدون ارتباط فعال با استان‌ها نتیجه‌بخش نیست. برنامه‌ریزی، هدفمندسازی سفرها و پروژه‌های استانی و پاسخگویی مدیران، شرط موفقیت در توسعه کشور است.

صالحی‌امیری افزود: مسئولان باید بتوانند با جامعه محلی ارتباط مستقیم برقرار کنند و سفرها و پروژه‌های استانی با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند اجرا شوند. ایجاد این نظام منسجم، توسعه پایدار و اثرگذاری اقدامات را تضمین می‌کند.

وی ضمن تاکید بر نقش استانداران و مدیران در تحکیم ارتباط با جامعه محلی گفت: ارتباط مؤثر مدیران با مردم، همگام با هدفمندسازی پروژه‌ها، حلقه ستاد–استان را تقویت می‌کند و نتایج ملموس و پایدار در توسعه کشور به دنبال دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر ارزش هویت فرهنگی و قومی در ایران گفت: ایران جامعه‌ای متکثر است و تمام اقوام و فرهنگ‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند. هیچ چیزی نباید مانع حفظ و گسترش زبان، فرهنگ، ادبیات و سنت‌های محلی شود. نسل جوان اقوام ایرانی دلبستگی عمیق و پایدار به فرهنگ ملی و تمدن این سرزمین دارد.

وی در پایان اظهار داشت: ایران خانه همه اقوام است و احترام به زبان، فرهنگ و هویت محلی، بخشی از توسعه ملی و ثروت هویتی کشور محسوب می‌شود. این تنوع، سرمایه‌ای بزرگ برای پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران است.

