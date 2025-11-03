به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر امسال در شیراز برگزار می‌شود. شیراز یکی از شهرهای مسیر کلاسیک گردشگری در ایران است که همواره در لیست سفر توریست‌های خارجی قرار دارد. از سویی دیگر به شهر شعر و فرهنگ مشهور است و آثار باستانی مانند تخت جمشید را در جوار خود دارد. اما جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که می‌تواند اتفاق مهمی در حوزه سینمای کشور باشد، در دولت پیشین لغو شده بود و اکنون پس از چندسال مجددا از سرگرفته شده است. حال پرسش اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آتی این جشنواره مجددا ملغی نشود؟ اگر قرار است هرچندسال یکبار برگزار شود چه سودی برای سینمای ایران به همراه دارد؟

شیراز بهترین انتخاب برای این رویداد هنری

جلیل اکبری صحت در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به انتخاب شهر شیراز به‌عنوان محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: شیراز شهری است با ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری بسیار بالا و می‌تواند میزبان شایسته‌ای برای هر جشنواره‌ای باشد. به همین دلیل، بهترین تصمیم آن است که جشنواره بین‌المللی فجر به‌صورت دائمی در این شهر برگزار شود. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان آن را اقدامی مهم و اثرگذار در حوزه فرهنگی کشور دانست.

او افزود: وقفه در برگزاری جشنواره‌ها به اعتبار آن‌ها آسیب می‌زند و این پرسش را در میان مخاطبان ایجاد می‌کند که چه تضمینی وجود دارد چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود. استمرار برگزاری، یکی از عوامل اصلی در حفظ جایگاه و اعتبار هر جشنواره است.

اکبری صحت ادامه داد: امیدوارم دولت‌ها به اندازه کافی عاقل باشند که با تغییر مدیریت‌ها، همه چیز را از نو آغاز نکنند. تجربه برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند سرمایه‌ای برای سینمای ایران باشد و باید از این تجربه‌ها بهره گرفت، نه اینکه هر بار چرخ را از صفر اختراع کرد.

به گفته او، برگزاری جشنواره‌های سینمایی برای کشور اهمیت زیادی دارد. اکبری صحت افزود: این‌طور نیست که بتوان گفت سینمایی پویا داریم اما جشنواره نداشته باشیم. جشنواره بخشی از حیات فرهنگی سینماست و نبود آن، جریان سینمای کشور را دچار رکود می‌کند.»

اکبری صحت بیان کرد: هرچند اقتصاد کشور در وضعیت دشواری قرار دارد و فرهنگ معمولاً در اولویت دولت‌ها نیست، اما اهمیت برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری نباید نادیده گرفته شود. در کشوری مانند ایران که شرایط تولید و عرضه آثار فرهنگی خاص است، برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ جریان فرهنگی و تقویت انگیزه در میان فیلمسازان داشته باشد.»

جشنواره باید بر اساس مانیفستی مشخص برگزار شود

مهدی عظیمی‌میرآبادی، تهیه‌کننده سینما، درباره برگزاری مجدد جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در گفت‌وگو با ایلنا گفت: این تصمیم که جشنواره بین‌المللی فجر دوباره برگزار شود، آن‌هم در شهر شیراز، نگاه قابل احترامی است و باید از برگزارکنندگان آن تشکر کرد.

او افزود: اینکه این رویداد در شهری برگزار می‌شود که در سطح جهانی به‌عنوان مرکز فرهنگی شناخته می‌شود، نکته مثبتی است. انتخاب شیراز تصمیم درست و هوشمندانه‌ای بوده و امیدوارم در بخش آثار، داوری‌ها و کیفیت برگزاری، شاهد نتایج خوبی باشیم.

عظیمی‌میرآبادی گفت: حضور آقای حسینی به‌عنوان مدیران مسئول این رویداد، می‌تواند نویدبخش اتفاقات مثبتی باشد. با توجه به شناختی که از آقای حسینی دارم و آشنایی او با سینمای بین‌الملل و ارتباطات خارجی‌اش، می‌توان امیدوار بود جشنواره‌ای مؤثر و حرفه‌ای برگزار شود.

او با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی این رویداد گفت: باید مراقب بود جشنواره به محفل خصوصی یا محفلی بی‌ثمر برای سینمای کشور تبدیل نشود. هدف اصلی باید ایجاد آورده‌ای واقعی برای سینمای ایران باشد، نه صرفاً برگزاری یک مراسم نمایشی.

عظیمی‌میرآبادی با اشاره به وقفه چندساله در برگزاری بخش بین‌المللی جشنواره فجر ادامه داد: این‌عدم برگزاری به ساختار جشنواره آسیب زده است. در سال‌های اخیر، بخش بین‌المللی عملاً به انگشت ششمی در کنار جشنواره ملی تبدیل شده بود و انسجام و هویت مستقل خود را از دست داده بود. اگر امسال با حساسیت و برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود، می‌تواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.

این تهیه‌کننده درباره ضرورت استمرار و ثبات جشنواره‌ها بیان کرد: جشنواره‌های مهم جهان به دلیل تداوم و ثبات در برگزاری، هویت خود را پیدا کرده‌اند. جوایز در آن‌ها بر اساس مانیفستی مشخص و ثابت اعطا می‌شود. اگر هر دوره از نو آغاز کنیم و ارتباطی با دوره‌های قبل نداشته باشیم، هیچ آورده‌ای برای سینما، فیلم‌ها و کشور نخواهد داشت.

او افزود: جشنواره زنده جشنواره‌ای است که بتواند برای آثار در حال ساخت و تولید مسیر و جهت تعیین کند. اگر به جایی برسیم که فیلمسازان بدانند جشنواره فجر به روند طراحی و ساخت آثارشان جهت می‌دهد، آن‌وقت جشنواره به هدف خود نزدیک شده است.

عظیمی‌میرآبادی گفت: اگر تنها به تعریف و تمجید بسنده کنیم و ایرادها را نادیده بگیریم، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. باید ضعف‌ها را شناسایی و اصلاح کرد تا جشنواره به جایگاه شایسته خود بازگردد.

او اظهار کرد: هرچند بخش بین‌المللی جشنواره فجر در سال‌های اخیر از بخش اصلی جدا شده و من اطلاع دقیقی از ساختار جدید ندارم، اما در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان امیدوار بود که فجر هم به جایگاهی برسد که فیلمسازان جهانی بخواهند آثارشان را برای حضور در آن بسازند. همان‌طور که امروز بسیاری از فیلمسازان ایرانی آرزو دارند آثارشان در کن، برلین یا اسکار دیده شود، دور از ذهن نیست که جشنواره فجر نیز به چنین جایگاهی برسد.

انتهای پیام/