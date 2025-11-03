اردبیل دروازه قفقاز و قطب ملی گردشگری سلامت و زمستانی کشور میشود/ اردبیل در مسیر تبدیل شدن به استان «سرمایهگذاری آسان» قرار دارد
منطقه ویژه گردشگری سلامت در «سرعین» ایجاد میشود/ برگزاری جشنواره ملی ورزشهای زمستانی در «سبلان»
استاندار اردبیل با تاکید بر جایگاه راهبردی این استان در توسعه گردشگری کشور اعلام کرد: اردبیل با برخورداری از بیش از ۱۸۰۰ اثر تاریخی، ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و ژئوپلیتیک ممتاز، در مسیر تبدیلشدن به قطب ملی گردشگری سلامت، زمستانی و طبیعتمحور ایران قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مسعود امامییگانه، استاندار اردبیل، روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ در بیستوچهارمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، ضمن تشریح چشمانداز توسعه گردشگری استان، اظهار کرد: اردبیل با دارا بودن بیش از ۱۸۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی و میزبانی سالانه بیش از پنج میلیون گردشگر داخلی، از مهمترین مقاصد گردشگری کشور بهشمار میرود.
اردبیل؛ دروازه ژئوپلیتیک قفقاز و محور توسعه گردشگری سلامت
استاندار اردبیل با اشاره به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی استان گفت: اردبیل دروازه قفقاز و نقطه اتصال ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با منطقه است. این ویژگی، در کنار تنوع اقلیمی از دشت مغان تا دامنههای سبلان، زمینهساز شکلگیری محورهای گردشگری سلامت، طبیعت و زمستانی شده است.
او با تاکید بر اولویت توسعه گردشگری سلامت افزود: اردبیل با وجود ۱۱۰ چشمه آبگرم و معدنی از خاستگاههای اصلی توریسم درمانی کشور است. ایجاد منطقه ویژه گردشگری سلامت با محوریت شهرستان سرعین در دستور کار قرار گرفته و مذاکرات با هلدینگهای سرمایهگذاری در این حوزه به مرحله نهایی رسیده است.
گردشگری زمستانی؛ ظرفیت جدید ملی
امامییگانه از توسعه گردشگری زمستانی در دامنههای سبلان خبر داد و گفت: دو پیست اسکی فعال در منطقه آلوارس و مجموعه گردشگری سبلان با سرمایهگذاری ۲۳ میلیارد تومانی تجهیز شدهاند. این زیرساختها زمینه برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی ورزشهای زمستانی را فراهم کردهاند و جشنواره زمستانی اردبیل با همکاری وزارت ورزش و جوانان در دست برگزاری است.
صنایعدستی؛ جلوهای از هویت فرهنگی اردبیل
وی با اشاره به جایگاه برجسته صنایعدستی استان تصریح کرد: اردبیل از قطبهای ملی صنایعدستی است؛ برندهای فرش سبلان و سفال اردبیل در جشنوارههای بینالمللی درخشیدهاند.
استاندار افزود: ایجاد بازارچههای دائمی، راهاندازی مرکز جامع کارآفرینی و برگزاری نمایشگاههای بینالمللی صنایعدستی در دستور کار قرار دارد و با حمایت وزارت میراثفرهنگی اجرایی خواهد شد.
دیپلماسی گردشگری با جمهوری آذربایجان
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای فرامرزی استان گفت: در سفر اخیر رییس جمهوری به جمهوری آذربایجان، تشکیل کمیته مشترک گردشگری ایران و آذربایجان مورد توافق دو کشور قرار گرفت. اردبیل بهعنوان نقطه اتصال فرهنگی دو ملت، آماده میزبانی نشستهای بینالمللی همچون گروه اقدام راه ابریشمی کشورهای اکو و اجلاس D8 است.
سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها
امامییگانه در ادامه از اجرای طرحهای بزرگ سرمایهگذاری در استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ طرح سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۳۵ همت و ایجاد اشتغال برای سههزار و پانصد نفر در حال اجراست. ۲۴ پروژه زیرساختی گردشگری نیز با نیاز مالی حدود ۶۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که مشارکت وزارتخانه و استان در تمین منابع مالی آن پیشبینی شده است.
وی افزود: از محل تبصرههای ۱۵ و ۱۸ نیز ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای گردشگری و تکمیل پروژههای نیمهتمام اختصاص یافته است. همچنین ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به بخش میراثفرهنگی تخصیص داده شده است.
زیرساختهای حملونقل؛ پیشران توسعه گردشگری
وی با تاکید بر اهمیت زیرساختها گفت: پروژه راهآهن اردبیل–میانه که یکی از طرحهای ملی و راهبردی کشور است، با تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد. توسعه محورهای مواصلاتی، راههای روستایی هدف گردشگری و افزایش پروازهای داخلی از دیگر اولویتهای دولت در استان است.
استاندار از راهاندازی ایرلاین با پایگاه اردبیل در ماههای آینده خبر داد و افزود: راهاندازی پروازهای اردبیل به کیش، پارسآباد و سایر مقاصد داخلی در دستور کار قرار گرفته تا پیوند گردشگری هوایی استان تقویت شود.
اردبیل؛ پایلوت گردشگری هوشمند کشور
وی همچنین از معرفی شهر سرعین بهعنوان شهر پایلوت گردشگری هوشمند خبر داد و گفت: با اجرای طرح گردشگری هوشمند، آموزش نیروی انسانی، دیجیتالیسازی خدمات گردشگری و توسعه آموزشهای تخصصی هتلداری در دستور کار قرار دارد تا استان اردبیل در مسیر نوین گردشگری فناورانه گام بردارد.
استاندار اردبیل در پایان با قدردانی از حمایتهای وزارت میراثفرهنگی و دولت چهاردهم تاکید کرد: اردبیل با اتکا به ظرفیتهای تاریخی صفوی، تنوع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و رویکرد سرمایهگذاری آسان، در مسیر تبدیلشدن به قطب گردشگری سلامت، زمستانی و تعاملات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قفقاز قرار گرفته است.