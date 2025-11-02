خبرگزاری کار ایران
«رامتین شهبازی» دبیر هشتمین دوره انتخاب بهترین کتاب سینمایی سال
همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما طی حکمی «رامتین شهبازی» را به عنوان دبیرهشتمین دوره انتخاب بهترین کتاب سینمایی سال منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در متن حکم آمده است:

جناب آقای دکتر «رامتین شهبازی»

باعنایت به تجارب ارزشمند مطبوعاتی و پیشینه روشن علمی و دانشگاهی، جنابعالی را به‌عنوان «دبیر هشتمین دوره انتخاب بهترین کتاب سینمایی سال» انتخاب می‌کنیم.

امیدوارم با همکاری فرهیختگان سینما، اهل علم و ناشران محترم در برگزاری هرچه پربارتر این رویداد فرهنگی موفق باشید.

همایون اسعدیان – ۱۱ آبان ۱۴۰۴

رامتین شهبازی دکتری تخصصی فلسفه هنر دارد و عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه بین المللی سوره است.

وی همچنین پژوهشگر حوزه مطالعات میان رشته‌ای سینما، انیمیشن و هنرهای نمایشی است و نگارش ۲۰ مقاله علمی در فصلنامه‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۲۵سال سابقه نقدنویسی رسانه‌ای در حوزه سینما و تئاتر، نگارش مقاله و سخنرانی در چندین همایش ملی و بین المللی مطالعات میان رشته‌ای هنر، داوری چندین جشنواره ملی و بین المللی فیلم و تئاتر و انیمیشن، پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، نگارش کتاب‌های «نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تیاتر ایران»، جستاری در جامعه‌شناسی فیلم، روایت در فیلم کوتاه، ژانر در فیلم کوتاه، ترجمه نمایشنامه ارنانی اثر ویکتور هوگو، چرخش کینماتیک اثر آندره گادرو و فیلیپ ماریون و… را در کارنامه کاری خود دارد.

