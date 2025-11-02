«رامتین شهبازی» دبیر هشتمین دوره انتخاب بهترین کتاب سینمایی سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در متن حکم آمده است:

جناب آقای دکتر «رامتین شهبازی»

باعنایت به تجارب ارزشمند مطبوعاتی و پیشینه روشن علمی و دانشگاهی، جنابعالی را به‌عنوان «دبیر هشتمین دوره انتخاب بهترین کتاب سینمایی سال» انتخاب می‌کنیم.

امیدوارم با همکاری فرهیختگان سینما، اهل علم و ناشران محترم در برگزاری هرچه پربارتر این رویداد فرهنگی موفق باشید.

همایون اسعدیان – ۱۱ آبان ۱۴۰۴

رامتین شهبازی دکتری تخصصی فلسفه هنر دارد و عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه بین المللی سوره است.

وی همچنین پژوهشگر حوزه مطالعات میان رشته‌ای سینما، انیمیشن و هنرهای نمایشی است و نگارش ۲۰ مقاله علمی در فصلنامه‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۲۵سال سابقه نقدنویسی رسانه‌ای در حوزه سینما و تئاتر، نگارش مقاله و سخنرانی در چندین همایش ملی و بین المللی مطالعات میان رشته‌ای هنر، داوری چندین جشنواره ملی و بین المللی فیلم و تئاتر و انیمیشن، پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، نگارش کتاب‌های «نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تیاتر ایران»، جستاری در جامعه‌شناسی فیلم، روایت در فیلم کوتاه، ژانر در فیلم کوتاه، ترجمه نمایشنامه ارنانی اثر ویکتور هوگو، چرخش کینماتیک اثر آندره گادرو و فیلیپ ماریون و… را در کارنامه کاری خود دارد.

