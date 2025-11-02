به گزارش ایلنا، به گفته‌ی معلم، در این دوره نیز همچون سال‌های گذشته، بهترین‌های تلویزیون، سینما و نمایش خانگی با اهدای تندیس حافظ مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

او با اشاره به برنامه‌های تازه این رویداد گفت:

«خبرهای بسیار جذابی در راه است که به زودی اعلام خواهیم کرد. همچنین فراخوان بخش فیلم کوتاه نیز به زودی منتشر می‌شود.»

مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) از سال ۱۳۷۶ توسط علی معلم بنیان گذاری شد و امسال بیست و چهارمین دوره‌ی برگزاری خود را سپری می‌کند.

