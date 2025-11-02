خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیست‌وچهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی حافظ آخر آذرماه برگزار می‌شود

بیست‌وچهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی حافظ آخر آذرماه برگزار می‌شود
کد خبر : 1708340
لینک کوتاه کپی شد.

امید معلم، دبیر بیست‌وچهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر «تندیس حافظ»، از برگزاری این رویداد در اواخر آذرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، به گفته‌ی معلم، در این دوره نیز همچون سال‌های گذشته، بهترین‌های تلویزیون، سینما و نمایش خانگی با اهدای تندیس حافظ مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

او با اشاره به برنامه‌های تازه این رویداد گفت:

«خبرهای بسیار جذابی در راه است که به زودی اعلام خواهیم کرد. همچنین فراخوان بخش فیلم کوتاه نیز به زودی منتشر می‌شود.»

مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) از سال ۱۳۷۶ توسط علی معلم بنیان گذاری شد و امسال بیست و چهارمین دوره‌ی برگزاری خود را سپری می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ