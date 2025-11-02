بیستوچهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی حافظ آخر آذرماه برگزار میشود
امید معلم، دبیر بیستوچهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر «تندیس حافظ»، از برگزاری این رویداد در اواخر آذرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گفتهی معلم، در این دوره نیز همچون سالهای گذشته، بهترینهای تلویزیون، سینما و نمایش خانگی با اهدای تندیس حافظ مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
او با اشاره به برنامههای تازه این رویداد گفت:
«خبرهای بسیار جذابی در راه است که به زودی اعلام خواهیم کرد. همچنین فراخوان بخش فیلم کوتاه نیز به زودی منتشر میشود.»
مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) از سال ۱۳۷۶ توسط علی معلم بنیان گذاری شد و امسال بیست و چهارمین دورهی برگزاری خود را سپری میکند.