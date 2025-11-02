ناتوانی تشکیلات تلویزیون با بودجه بی انتها در همراهی با مردم

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران به شرح زیر است:

تلویزیون به عنوان نهاد قدرتمند رسانه‌ای_تفریحی سالهای سال در کنار مردم توانست شکلی از تعامل اجتماعی را با همه ضعف ‌های ساختاری‌اش شکل دهد. خلوت شدن خیابان‌ها به دلیل پخش سریال، در طول ۵۰ سال اخیر، خاطره جمعی ایرانیان است. اما به دلیل گرفتار شدن تعلقات جناحی بر صدا و سیما، آن را از نهادی تعامل‌گر و نسبتا اهل مدارا، به سیستمی آمر و غیر تعاملی تبدیل کرد به نحوی که از ادبیات مدیران ارشد ان، چیزی جز قبض جریان فرهنگ نمی‌توان دریافت. درکنار آمرانگی رفتار مدیر و‌ مدیران ارشد تلویزیون و پیامد آن ریزش واضح مخاطب. سینما و مردم ایران در یک بزنگاه تاریخی، با بهره‌گیری از اندک روزنه ایجاد شده درفضای سیستم فرهنگی که به مدد تکنولوژی پدید آمد، سفره سرگرمی خود را از تلویزیون جدا و آن را در پلتفرمهای خصوصی پیدا کردند.

هرچند مردم ایران می‌دانند که مدیران تلویزیون بر خوان گسترده منابع مالی ملی و مالیاتی نشسته‌اند، لاجرم به دلیل ناتوانی تشکیلات تلویزیون در همراهی با مردم، راهی دیگر پیش گرفتند که تلویزیون برای خود بگوید و خود بخندد. اکنون پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مدیران تلویزیون فربه، ناتوان از رقابت با بخش خصوصی کم حجم سعی در کانالیزه کردن کنترل و در نهایت حذف این مجرای نفس کش برای مردم دارند. این اهتمام آنان این سوال را در ذهن متبادر می‌کند، که عملکرد ایشان از سوی مردم چکونه قضاوت خواهد شد؟و ایا برای افکار عمومی و نیاز روزمره مردم و تعامل با مردم ارزشی قایل هستند؟منابع مالی تلویزیون رسمی از جیب مردم و منابع ملی مردم ایران تامین می‌شود، این مدیران ملزم به پاسخگویی در پیشگاه مردم نسبت به هزینه‌کرد بی‌فایده بودجه عمومی کشور هستند. وقتی تلویزیون با هزاران خدم و حشم عرصه را به بخش خصوصی با چند صد نفر می بازد، طبیعی است که بخواهد، ناتوانی خود را با بستن و محدود کردن فضای غیر سیستم خود به کنترل در اورد.تجربه کمر‌شکن بانک آینده در حوزه اقتصاد، پیش روی اهل فرهنگ است، پیش از آنکه تلویزیون رسمی‌، رسما همه چیز را ببازد، در بانک ملی مردم ادغامش کنید.

