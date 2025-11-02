خبرگزاری کار ایران
برگزاری رویداد تخصصی حنجره و آواز در شیراز

برگزاری رویداد تخصصی حنجره و آواز در شیراز
رویداد تخصصی حنجره و آواز ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، رویداد تخصصی حنجره و آواز مورخ ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در شیراز برگزار می‌شود

در این رویداد سجاد طاهری، صوت درمانگر و موسس مرکز وکولوژی ایران به عنوان مدرس حضور دارد و عناوینی نظیر شناخت درون حنجره، معرفی عضلات داخلی و خارجی حنجره، پوزیشن و مسیر صدا، پوزیشن‌های تنگ‌کننده و آزادکننده صدا، معرفی تمرین‌های آزادسازی تنش و تعریف رزونانس و مسیرهای آن مورد بحث قرار خواهد داد. گفتنی است علی زند وکیلی، خواننده و مدرس آواز نیز در این کارگاه حضور خواهد داشت. 

سجاد طاهری در مورد این رویداد گفت: ما در کشور هنوز به درک یکپارچه‌ای از فیزیولوژی، هنر و علم صدا نرسیده‌ایم. این رویداد فرصتی است تا خوانندگان و هنرجویان به‌صورت عینی ساختار حنجره خود را ببینند، عملکردش را بشناسند و تمرین‌ها را بر پایه‌ی دانش واقعی اصلاح کنند. باید دانست که صدای سالم، ابزار بیان فرهنگی یک ملت است. این رویدادها تنها برای خوانندگان نیستند؛ بلکه برای همه کسانی است که می‌خواهند فرهنگ آوایی ما با سلامت و آگاهی تداوم پیدا کند. 

علی زندوکیلی هم درباره این کارگاه عنوان کرد: سلامت و بهداشت حنجره برای تمام علاقه‌مندان به آواز و آموزش آواز بسیار مهم است. برای اینکه از سلامت حنجره خود آگاه باشیم باید همیشه به یک متخصص حنجره و گفتار درمان رجوع کنیم. در برخی موارد شاید حتی تراپی هم لازم شود که به تشخیص متخصص بستگی دارد. ما در رویداد حنجره و آواز تصمیم داریم نه تنها خواننده‌ها و حتی اساتید، نگاه جدی‌تری به سلامت حنجره خود داشته باشند بلکه این مهم را به بخشی از فرهنگِ هنری موسیقی و آواز بدل کنیم. سجاد طاهری به عنوان متخصص حنجره و تراپیست صدا در این رویداد به نکات بسیاری نظیر بهداشت صوتی، سلامت حنجره و موارد دیگر می‌پردازد. 

علاقمندان برای حضور در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۷۵۱۴۹۰۴۲ و ۰۹۱۷۳۱۸۰۶۴۲ تماس حاصل فرمایند.

