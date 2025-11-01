رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تبین کرد؛
نگرانی واشنگتن و تلآویو از تغییرات نسلی در آمریکا
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: تغییر نسل و خیزش های جدید در آمریکا منجر به نگرانی شدید واشنگتن و تل آویو نسبت به آینده شده است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور در پستی در شبکه ایکس نوشت: تجمیع نتایج چندین نظرسنجی اخیر در آمریکا صهیونیستها را وحشتزده ساخته است: «تقریبا اکثریت ۷۰ درصدی نسل جدید آمریکا (موسوم به نسل هزاره سوم) با وجود انعقاد آتش بس ظاهری ترامپ در نوار غزه، نفرت خود از رژیم صهیونیستی را پنهان نمیکنند. تغییر نسل در آمریکا نه تنها رژیم اشغالگر قدس، بلکه اونجلیستها و نومحافظهکاران را نسبت به آینده خود نگران ساخته است.»
بسیاری از جامعهشناسان و سیاستمداران در آمریکا نیز نسبت به رویگردانی نسل جدید این کشور نسبت به سیاستهای توسعه طلبانه و اشغالگرایانه واشنگتن و تل آویو در نظام بین الملل (خصوصا منطقه غرب آسیا) به حکمرانان خود هشدار داده اند.