نمایش و نقد «مائودی» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «مائودی» ساخته ایسلینگ والش، محصول ۲۰۱۶ کانادا و ایرلند، با هنرمندی سالی هاوکینز و ایثن هاک در ژانر درام، بیوگرافی و عاشقانه یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم که براساس یک داستان واقعیست آمده است: یک زن مبتلا به آرتروز در نوا اسکوشیا به عنوان خدمتکار کار می‌کند در حالی که مهارت‌های خود را به عنوان یک هنرمند تقویت می‌کند و در نهایت به یک چهره محبوب در جامعه تبدیل می‌شود.

فیلم مائودی پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده ۲۵ جایزه از جمله ۱ جایزه جشنواره ونکوور، برلین، لندن و… شده و نامزد دریافت ۱۷ جایزه دیگر نیز شود که از میان آن‌ها می‌توان به نامزدی ۱ جایزه جشنواره ادینبورو، تورنتو و… اشاره کرد.

در وبگاه راتن تومیتوز، ٪۹۰ از ۳۹۸ بررسی منتقدین درباره این فیلم مثبت است و این فیلم میانگینِ امتیاز ۷.۶ از ۱۰ را در وبگاه imdb اختیار دارد. فیلم متولد چهارم جولای در متاکریتیک که از میانگین وزنی استفاده می‌کند، بر اساس نظر ۳۵ منتقد امتیاز ۶۵ از ۱۰۰ را کسب کرده و در وبگاه لترباکسد نیز امتیاز ۳.۷/۵ را کسب کرده است که نشان‌گر «نقدهای خیلی مطلوب» است.

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و یکمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

