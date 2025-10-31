خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
«گیسوی باران» علیرضا قربانی منتشر شد+صوت
ترانه «گیسوی باران» با صدای علیرضا قربانی منتشر شد. این اثز با آهنگسازی علیرضا افکاری و تنظیم حسام ناصری تولید شده است.

به گزارش ایلنا، «گیسوی باران» عنوان قطعه جدید علیرضا قربانی است که با آهنگسازی علیرضا افکاری و تنظیم حسام ناصری  منتشر شده است.

شاعر این قطعه امیرعلی سلیمانی و میکس و مستر آن برعهده آرش پاکزاد است.

 

 

در بخشی از متن این ترانه آمده است:

«کنار تو جهان کوچکم لبریز زیباییست

بدون تو ولی مانند هر پاییز غمگینم، غمگینم

نپرس اینکه چرا دور از تو من هر روز می‌میرم

برای امتحان دوری تو مرگ، تمرین است، تمرین است»

