کنسرت «ماهان» در تالار رودکی برگزار شد

کنسرت گروه موسیقی ایرانی «ماهان» مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی به سرپرستی جلال امیر پورسعید در تالار رودکی برگزار شد.

این گروه با حضور ترکیبی از نوازندگان سازهای ایرانی و کلاسیک و همخوانان متشکل از هنرجویان مرکز آموزش هنری این بنیاد، قطعاتی از موسیقی ایرانی را پیش روی مخاطبان قرار دادند.

در این کنسرت که در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ چهارشنبه ۷ آبان ماه برگزار شد، قطعات «گذر عمر» بر روی شعری از حافظ شیرازی، «رقصان» با شعری از خیام، «نوش و نیش» با شعر باباطاهر و «موج» با شعری از هوشنگ رهنما به آهنگسازی جلال امیرپور سعید اجرا شد.

همچنین «سنبل به چمن» با شعر رحیم معینی کرمانشاهی و آهنگسازی حبیب الله بدیعی، قطعه محلی «ساری گلین»، «دختر کولی» به آهنگسازی عباس شاپوری و شعر رحیم معینی کرمانشاهی، «گل مریم» با شعر و آهنگسازی «کریم فکور»، «من دیگه بچه نمیشم» با شعر رحیم معینی کرمانشاهی، «ناوک مژگان» با شعر و آهنگسازی علی اکبر شیدا، دیگر قطعات اجرایی این کنسرت بودند.

مرتضی فتحی، محمدرضا ساکی، امیرمحمد اصفهانیان (کمانچه)، کامیار یعقوبی، روناک سهرابی، علی شریفی، پارسا سعید عسگری، سجاد منصوری (تار)، سیامک بهارمند، شهرزاد قاری (بم‌تار)، یاشار خدایی نیا، فاطمه طهماسبی، میترا ایرانشاهی (گیتار)، طناز پارسا (پیانو)، بنیامین بریمانی، نازنین ناصر رنجبر، مهرنوش شفاعی، امیرحسین فخاری (دف)، سید نریمان عظیمی، ایلیا اصفهانیان، آرشیدا یوسفی‌پور، آترین رهبر و شکیبا قادری (تمبک و کاخن) نوازندگان این اجرا بودند.

همچنین مسعود طهماسبی، فریماه شیاسی ارانی، فلور زینی، مریم طهماسبی، شراره حیدری نسب، عاطفه پوستچی، طاهره فتوحی، سهیلا یزدانی، نوشین قمری زمهریر، پریسا سلیمی و فرینا پرساژ گروه همخوانان را تشکیل می‌دادند.

مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی پیش از این نیز کنسرت‌های هنرجویی مختلفی نظیر پیانو، آنسامبل ویلن پیانو فلوت، موسیقی کودک و ... را در تالار‌های رودکی و حافظ برگزار کرده و در نظر دارد در ماه‌های آتی نیز این مسیر را ادامه دهد.

