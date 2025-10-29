خبرگزاری کار ایران
تماشاخانه سنگلج میزبان «اُپرای تن‌ها» می‌شود

تماشاخانه سنگلج میزبان «اُپرای تن‌ها» می‌شود
نمایش « اپرای تن‌ها» نوشته روح الله سمیع با کارگردانی هانا صالحی راد از ۱۲ آبان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «اپرای تن‌ها» که هانا صالحی راد آن را کارگردانی کرده از روز دوشنبه ۱۲ آبان در ساعت ۱۷ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز می کند.

این نمایش که نوشته روح الله سمیع است وقایع غروب روز عاشورا را از منظری دیگر به نمایش میگذارد. در خلاصه داستان آن آمده است «پس از غروب عاشورا و خروج سپاه اموی از کربلا شیری به آنجا وارد شده و عهده دار نگهبانی از بدنهای برخاک مانده می شود و با مردارخواران صحرا مبارزه می کند.»

مشاور کارگردان این پروژه حسن شفیعی است و در آن محمدمهدی عظیمی ، حسن شفیعی ، علی پیله ور ، هادی شبانی ، شیوا کوشکانی ، مسیح ساوجی نیا ، مجتبی ترکمان بازی می کنند.

 امیرحسین صفاپور نیز در این نمایش نقالی می کند.

موسیقی محمد همتی و نوازندگان آرین یمینی نژاد ، محمد همتی ، مسلم صالحی راد هستند.

مدیر تولید این نمایش را محمداسماعیل صالحی راد و مدیر اجرایی را رامونا خانقایی بر عهده دارند.

مدیرصحنه امیرحسین جعفرپور، طراح گرافیک محمد بلوکات و رامونا خانقایی، طراح صحنه و لباس هانا صالحی راد، طراح گریم سهیلا جوادی، طراح نور میثم کحالی، ساخت تیزر رامونا خانقایی از دیگر همکاران این نمایش هستند.

بلیت این نمایش از طریق سایت های تیوال و گیشه تئاتر ارائه می شود و علاقه مندان از هم اکنون می توانند نسبت به تهیه بلیت سه روز اول اجرا اقدام کنند.

