به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «جنگ داخلی» به کارگردانی «الکس گارلند»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین دانست، واگنر مورا، کیلی اسپینی، استیون مک‌کینلی هندرسون و سونویا میزونو آمده است: آمریکا در آینده‌ای نه چندان دور، دچار جنگ داخلی شده و در حال فروپاشی است. رئیس جمهور آمریکا به کمک ارتش تلاش دارد نیروهای مخالف، که متحدینی از ایالت‌های کالیفورنیا و تگزاس هستند را سرکوب کند و کنترل کشور را به دست آورد. داستان از نگاه لی روایت می‌شود که یک خبرنگار و عکاس جنگ است. نیروهای مخالف رئیس جمهور تلاش دارند تا به سمت شهر واشنگتن حرکت و رئیس جمهور آمریکا را خلع کنند. لی و دوستانش نیز با این ارتش همراه می‌شوند و تلاش دارند هرج و مرجی که در کشور آمریکا جریان دارد را به تصویر بکشند. در طول این راه گروه با جسی دختر جوانی که علاقمند به عکاسی جنگی است آشنا می‌شوند. با وجود مخالفت ابتدایی لی، در نهایت او قبول می‌کند که جسی همراهشان شود که…

**************************************************

فیلم سینمایی «دبلیو» به کارگردانی «الیور استون»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جاش بلورین و اسکات گلن؛ داستان زندگی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کشور آمریکا را روایت می‌کند. ماجراهایی پر فراز و نشیب زندگی او را در سال ۱۹۶۷، رفتارهای عجیب او در دوران دانشگاه، خدمت در ارتش، دوران فرمانداری او و…

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سیدعلی موسوی‌نژاد»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم درباره آرش پسر نوجوانی است که در یک مسابقه بین المللی بازی، به همراه ۳ شرکت کننده دیگر از کشورهای فرانسه، چین و فلسطین شرکت کرده و به موفقیت‌های زیادی هم دست یافته است. داستان این بازی این است که شرکت کنندگان باید با همکاری یکدیگر، جلوی سقوط یک قلعه به وسیله دیوها را بگیرند. پدر آرش با شرکت او در این مسابقه موافق نیست، چرا که معتقد است این بازی واقعیت‌های تاریخی مربوط به تاریخ اسلام و مواجهه مسلمانان با یهودیان را تحریف کرده است. آرش که اصرار بر ادامه بازی دارد، بدون اطلاع پدرش به پیشنهاد مردی به نام مایکل که از او می‌خواهد از طریق کامپیوتر او بازی را ادامه دهد پاسخ مثبت می‌دهد، غافل از این که آن مرد و زنی که همراه اوست در واقع عوامل نفوذی موساد و اسرائیل، برای منحرف کردن ذهن نوجوانان هستند و…

علی زکریائی، بهار نوحیان، ممد جهانپا و حامد عزیزی در فیلم سینمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر می‌باشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می‌رفتند، در اردیبهشت سال ۶۱.۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیروهای بعث عراق شدند، آن‌ها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می‌فرستد، آن‌ها را نمایشگر دوربین‌ها و خبرگزاری‌های جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثی ها… بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیروهای اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که…

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «تمام وقت» به کارگردانی «اریک گراول»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لائور کالامی، آن سوارز، ژنویو منیچ آمده است: جولی زنی تنها است که در تلاش و تقلا برای بزرگ کردن دو فرزندش و همچنین مدیریت زندگی روزمره می‌باشد. همسر او که چند سالی است از او جدا شده، هیچ مسئولیتی در قبال فرزندانشان نپذیرفته و جولی را در میانه مشکلات طاقت فرسای زندگی تنها گذاشته است. جولی که در مناطق حومه‌ای شهر پاریس زندگی می‌کند، هر روز برای رفتن به محل کارش که یک هتل ۵ ستاره در مرکز شهر است، زمان زیادی را با مترو و اتوبوس صرف می‌کند. در طول روز پیرزنی در همسایگی آن‌ها قبول کرده که از بچه‌ها مراقبت نماید. شرایط اجتماعی و اقتصادی به خاطر قوانین جدید دولت فرانسه متشنج شده و اعتصابات کارکنان سیستم مترو و اتوبوس‌های شهری، زندگی مردم عادی از جمله جولی را با چالش‌های زیادی روبرو ساخته است. تاخیرهای هر روزه و مکرر جولی، باعث اعتراض مدیر و همچنین همکاران او در هتل شده است، از سوی دیگر پیرزن همسایه نیز به خاطر این که جولی شب‌ها دیروقت فرزندانش را به خانه می‌برد خسته شده و توان کمک به او را از دست داده است. وضعیت تا جایی پیش می‌رود که جولی یک شب به خاطر اعتصابات موفق نمی‌شود به خانه برود و مجبور می‌شود شب را در هتلی ارزان قیمت در پاریس سر کند که…

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «تازه کارها ۱» به کارگردانی «فردریک اسکاتلند»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی وینسنت دیدین، فرانسیس دامینیس و فانی سیدنی خواهیم دید: ونسان جوان ۲۹ سالۀ خوش قلبی است که روابطش با نامزدش لوئیز دستخوش بحران شده است. آن‌ها در آستانۀ جدایی هستند که یک تصادف بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید! یک اتومبیل در جاده‌ای خلوت و پیش روی ونسان واژگون شده و ونسان مراتب را به پلیس اطلاع می‌دهد. پس از ترک صحنۀ حادثه توسط پلیس و کادر امداد، ونسان یک تلفن همراه را در میان بوته‌ها پیدا کرده و متوجه می‌شود فردی به نام آلیل، زنی به نام منو را ربوده و مبلغ هنگفتی را در ازای آزادی زن طلب می‌کند. ونسان گمان می‌برد که تلفن متعلق به رانندة حادثه دیده است. این موضوع بر ذهن و عملکرد او تأثیر می‌گذارد تا آنجا که در اداره هم به مشکل می‌خورد. ونسان در یک دفتر و زیر نظر لوئیز و روی پروژه شهرسازی فرد ثروتمندی به نام کلود کار می‌کند و حالا حواس پرتی‌اش بر بحران بین او و لوئیز افزوده است! ونسان که از تماس‌های مکرر آلیل به تنگ آمده، قصد دارد تلفن را به دست مرد سانحه دیده برساند؛ اما آلبان نامه رسان اداره که مردی ۴۵ساله و کمی ساده لوح است، ونسان را تشویق می‌کند تا با همکاری یکدیگر و در یک عملیات ماجراجویانه، زنی را نجات دهند که…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «عمارت مرموز در ونیز» به کارگردانی «کنت برانا»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کلی رایلی، میشل یئو، کنت برانا، جیمی درنان، اما لرد، تینا فی، کایل آلن و کامیل کوتین خواهیم دید: هرکول پوآرو بازنشسته شده است و در ونیز زندگی می‌کند. روزی یکی از دوستان قدیمی او به نام آریادنی که نویسنده مشهور و زن بسیار باهوشی است نزد او می‌آید و پوآرو را برای حضور در یک مهمانی دعوت می‌کند. در شهر ونیز زنی فالگیر حضور دارد که بارها توسط پلیس دستگیر شده و ادعا می‌کند که قدرت‌های خارق العاده دارد. این زن فالگیر قرار است در مراسم مهمانی حضور یابد و سر از راز قتل دختر صاحب خانه درآورد. آریادنی (نویسنده) که نمی‌تواند از کارهای فریبکارانه زن فالگیر سردرآورد از پوآرو می‌خواهد که در مراسم حضور یابد و حقه‌های زن فالگیر را کشف نماید. مهمانی آغاز می‌شود، زن فالگیر در جمع فاش می‌کند که آلیسیا که در واقع دختر خوانده زن صاحب خانه بوده، کشته شده و توسط یکی از نزدیکانش این قتل صورت گرفته است. چند ساعت بعد زن فالگیر در عمارت بزرگ کشته می‌شود. پوآرو ناخواسته وارد ماجرا می‌شود و…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «هیل» به کارگردانی «جف سلنتانو»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دنیس کواید، جوئل کارتر، کالین فورد، اسکات گلن، بانی بدلیا، ویلبر فیتزجرالد و جاستین مایلز؛ درباره ریکی هیل کودکی باهوش است که از ناحیۀ هر دو پا و ستون مهره‌ها دچار معلولیت جدی است؛ تا آن حد که باید به طور مداوم از آتل‌های مخصوص استفاده کند. ریکی همراه برادر بزرگ تر، خواهر، مادر، مادربزرگ و پدرش زندگی محقرانه و بسیار ساده‌ای دارند. جیمز پدر ریکی، کشیشی معتقد است که به واسطۀ اعتقادات راستینش زندگی سختی را گذرانده و از سوی بعضی اهالی گردنکش طرد می‌شود. آن‌ها به ناچار و در حالی به شهرکی دیگر می‌روند که محبتی پاک و کودکانه بین ریکی و گریسی دخترِ بچۀ همسایۀ وجود دارد. ریکی با وجود معلولیت، علاقۀ بسیار زیادی به ورزش بیسبال دارد. او ضربه‌های بی‌نظیری به توپ می‌زند تا آنجا که از جانب اطرافیان و حتی مربی محلی مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرد. با این وجود، جیمز کاملاً مخالف بازی کردن ریکی است و دوست دارد، او نیز کشیش شود. ریکی اما با حمایت سایر اهالی خانواده و علی رغم میل قلبی پدر به تمرینات خود ادامه می‌دهد. او با کمال احترام به پدرش می‌فهماند که دوست دارد بیسبال را به صورت حرفه‌ای ادامه دهد. یک دهۀ بعد، ریکی در سال آخر دبیرستان به بهترین ضربه زن ایالت تبدیل شده و با حمایت رِی (یک گاراژدار اتومبیل‌های قدیمی)، پله‌های موفقیت را طی می‌کند اما…

**************************************************

قسمت دوم فیلم سینمایی «تازه کارها» به کارگردانی «فردریک اسکاتلند»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «استادکار» به کارگردانی «دیوید آیر»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیسون استاتهام، دیوید هاربر، مایکل پنیا، جیسون فلمینگ، آریانا ریواس، نومی گونزالس، امت جی. اسکنلن، ایو مائورو و ماکسیمیلیان اوسینسکی خواهید دید: لوان سرکارگر در یک شرکت ساخت و ساز است. او قبلا سرباز نیروی دریایی بوده است. جنی دختر رئیس شرکت ساخت و ساز، توسط مافیای قاچاق انسان دزدیده می‌شود. حال جو پدر جنی از لوان می‌خواهد او را پیدا کند و به خانه بیاورد. لوان برای پیدا کردن جنی ابتدا با نفوذ در مافیای قاچاق مواد مخدر به عنوان خریدار مواد مخدر خودش را به سرگروه مافیا به نام دیمی نزدیک می‌کند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی «پیر مورال»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی‌شان پن، آدریس البا و جاسمین ترینکا آمده است: گروهی تروریستی به سرکردگی فردی به نام کاکس در مناطق جنگ زده و محروم کشور کنگو به ظاهر مشغول انجام فعالیت‌های بشر دوستانه هستند. اما در واقع نقشه اصلی آن‌ها ترور وزیر معادن و منابع طبیعی این کشور است. جیم ترنر یکی از تک تیراندازان حرفه ایی این گروه تروریستی است. او پس از تشکیل جلسه‌ای سری به عنوان فرد ضارب برای انجام ترور انتخاب می‌شود. و این درحالی است که قرار است به زودی مراسم ازدواج جیم و نامزدش آنی برگزار شود. آنی پزشک جوانی است که بی‌خبر از فعالیت‌های سیاسی جیم مشغول گذراندن طرح پزشکی خود در میان مصدومان جنگی است. او و جیم به شدت به یکدیگر علاقمندند در این میان یکی دیگر از مهره‌های اصلی این گروه تروریستی (فیلیکس) هم عاشق آنی است و آرزو دارد تا مانع از ازدواج این دو نفر شود. اما روابط خوب بین آنی و جیم تمام تلاش‌های فیلیکس را…

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «ادموند» به کارگردانی «الکسی میشالیک»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه این فیلم با بازی توماس سولیورس، الکسی میشالیک و اولیور گوآرمت آمده است: دسامبر ۱۹۸۷، پاریس (ادموند روستاند) نویسنده نمایش نامه‌های نه چندان موفق، هنوز به سن ۳۰ سالگی نرسیده اما همسر و دو فرزند دارد که باید از پس هزینه‌های آن‌ها بر بیاید او چاره‌ای ندارد هر طور شده یک نمایش نامه پرفروش بنویسد. تا این که در عین ناامیدی، ناگهان یک هنرپیشه معروف که دو سرمایه گذار دارد، یک پیشنهاد شگفت‌انگیز به ادموند می‌دهد…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «نگهبانان محله» به کارگردانی «دانکن اسکایلز»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جک کواید، جفری دین مورگان و مالین اکرمن آمده است: سایمون، جوانی مبتلا به اسکیزوفرنی، پس از گذراندن سال‌ها در بیمارستان روانی، به خانه باز می‌گردد. روزی، سایمون شاهد ربوده شدن دختری جوان توسط مردی با چهره‌ای نامشخص می‌شود. سایمون تصمیم می‌گیرد وارد عمل شود. او ماجرا را به کارآگاه گلاور اطلاع می‌دهد، اما پلیس حرف‌های او را به دلیل سابقه بیماری روانی‌اش جدی نمی‌گیرد؛ سایمون از همسایه‌اش اد دیرمن، نگهبان بازنشسته، درخواست کمک می‌کند. سرنخ‌ها آن‌ها را به یک تعمیرگاه خودرو به نام کرت می‌کشاند، همان شب، اد توسط همان مرد رباینده دختر که سایمون دیده بود، مورد حمله قرار می‌گیرد. سایمون به موقع می‌رسد و در درگیری‌ای که شکل می‌گیرد، به‌طور تصادفی آن مرد را به ضرب گلوله می‌کشد. آن‌ها تلفن همراه مرد را برمی‌دارند و متوجه ارتباطش با تعمیرگاه کرت می‌شوند. با مراجعه به کرت، مشخص می‌شود آن مرد عضو یک باند قاچاق انسان بوده و دختری به نام آنیا را که سعی کرده فرار کند، ربوده بودند و…

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «شجاع مرد کوچک» به کارگردانی «صمد غلام‌زاده»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این انیمیشن، داستان زندگی شهید محمدحسین فهمیده، رزمنده‌ی سیزده ساله است از دوران مدرسه تا زمان شهادت او در جریان دفاع از خرمشهر و…

**************************************************

فیلم سینمایی «ماجراهای دایناسور خانگی» به کارگردانی «رایان بلگارت»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سوفی پراکتر، رایان فرانسیس، درو پولاک و مایلز کورین مور آمده است: دو نوجوان ماجراجو و مادربزرگشان محافظان درگاهی افسانه‌ای به سرزمین دایناسورها هستند، جایی که یک بچه دایناسور به نام جونیور تصمیم می‌گیرد پیش مادربزرگ بماند. اما یک عده شرور نقشه شیطانی در سر دارند و قصد دارند آب رودخانه را با مواد سمی آلوده کنند. مادربزرگ و بچه‌ها با کمک دایناسورها و ماشین پرنده سعی می‌کنند…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «سرقت معکوس» به کارگردانی «دینگ لین وانگ»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چن بولین، سیسیلیا چوی و وو کانگ رن خواهیم دید: چن‌ها رئیس یک بانک خصوصی که بر پایه رمز ارزها است تبلیغات گسترده‌ای کرده که می‌خواهد پول زیادی را به خیریه‌ها ببخشد و در حقیقت نقشه دارد که پول‌ها را برباید. چانگ پوچون و دوستانش به بانک او دستبرد می‌زنند و پول‌ها را به سرقت می‌برند ولی بعد متوجه نقشه چن‌ها می‌شوند. چانگ و دوستانش تصمیم می‌گیرند که پول‌ها را به بانک برگردانند و کاری کنند که چن‌ها گیر بیفتد. آن‌ها پول‌ها را با یک نقشه حساب شده به بانک برمی گردانند و…

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «مرگ سوار بر اسب می‌تازد» به کارگردانی «جولیو پترونی»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لی وان کلیف، جان فیلیپ لاو، ماریو برگا، لوئیجی پیستیلی و آنتونی داوسون؛ داستان پسر جوانی به نام بیل است که در دوران کودکی شاهد کشته شدن خانواده‌اش به دست چهار سارق بود. ۱۵ سال بعد او تصمیم به انتقام می‌گیرد. در این راه او به رایان، مجرم سابقه داری که می‌خواهد پول‌های خود را از سارقان پس بگیرد، همراه می‌شود و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «زنبورک» به کارگردانی «سیدرضا عربشاهی»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره یوسف، پسر دانش آموزی است که پدر خود را از دست داده، و با مادرش تنها زندگی می‌کند. او در خیال خود هر کجا، پسری به نام داود را می‌بیند و به دنبال او رفته، ولی او را گم می‌کند و احساس قرابت با او دارد. یوسف، عکسی را پیدا می‌کند و داود را در آن عکس همراه با دوستانش میبیند، مادرش به محض دیدن عکس، او را می‌شناسد، او شاگرد شوهرش در عکاسی بوده و پس از یادگیری عکاسی به جبهه رفته، و دیگر خبری از او نیست. یوسف در خیال خود زندگی داود و دوستش علی را، تا زمان جبهه و شهادت آن‌ها مرور می‌کند که…

آرمین عالمیان، رضا جعفر نیا، علی یوسفی و پروین ملکی در فیلم تلویزیونی «زنبورک» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» به کارگردانی «دیوید یتس»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ادی ردمین، کاترین واترستون، دن فوگلر، آلیسون سودول، ازرا میلر، سامانتا مورتون، جان ویت، کارمن اجوجو، ران پرلمن و کالین فارل خواهیم دید: در دنیای جادو و جادوگری، همان جایی که هری پاتر و آلبوس دامبلدور بعدها با لرد ولدمورت می‌جنگند، نیوت اسکمندر متخصص حیوانات شگفت‌انگیز در سال ۱۹۲۶ در شهر بزرگ نیویورک از قطار پیاده می‌شود و درگیر قصه‌ای پر از جادو و حادثه می‌گردد…

**************************************************

فیلم سینمایی «مهاجم» به کارگردانی «جان مک‌تیرنان»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آرنولد شوارتزنگر، کارل وِدِرز و کوین پیتر هال آمده است: سرگرد آلن شیفر و تیم ورزیده سربازان منتخبش مأموریت می‌یابند تا چند سرباز اسیر ارتش آمریکا را نجات دهند. در جنگل‌های انبوه، حادثه‌های عجیبی اتفاق می‌افتد. موجودی نامرئی و ناشناخته که از سیاره‌ای دیگر به زمین آمده، افراد را یکی یکی شکار و سربه نیست می‌کند…

**************************************************

فیلم سینمایی «ارباب جنگ» به کارگردانی «اندرو نیکول»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی نیکلاس کیج، بریجیت مویناهان، جرد لتو، اریک اویس و دیوید شومبریس؛ درباره یوری اورلف مرد جوانی است که همراه خانواده‌اش از اوکراین به آمریکا مهاجرت کرده و با هویت جعلی یهودی زندگی می‌کند. اورلف در کار قاچاق اسلحه خبره می‌شود و به ثروت هنگفتی می‌رسد. او به کمک افراد با نفوذ و از طریق رشوه دادن موفق می‌شود که فکر جک ولنتاین مامور امنیتی را نیز منحرف کند و جک نمی‌تواند مدرکی علیه او پیدا کند. اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «هتل کارتن» به کارگردانی «سیروس الوند»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: بهرام ادیب، بعد از سال‌ها دوری از خانواده، به ایران باز می‌گردد تا پسرش سعید را ببیند. او که قهرمان والیبال بوده انتظار دارد پسر هم قهرمان باشد و در کنکور پزشکی یا مهندسی قبول شود. غافل از این که پسر مدت هاست راه درست زندگی کردن را فراموش کرده و…

احمد نجفی، زنده یاد بیتا فرهی، آرین خلج، امین حیایی، سیروس ابراهیم‌زاده، سهیلا رضوی، سعید پیردوست، اکبر معززی، فرخ نعمتی، رزیتا غفاری، غلامحسین لطفی وزنده یاد محسن قاضی مرادی در فیلم سینمایی «هتل کارتن» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد» به کارگردانی «دیوید ییتس»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ادی ردمین، جانی دپ و ازرا میلر خواهیم دید: گلرت گریندل والد موفق می‌شود از زندان فرار کرده و به منظور رسیدن به هدف خود، طرفدارانی را در اطراف خود جمع کند اما…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «دریاچه کادو» به کارگردانی «لوگان جورج و سلین هلد»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دیلن اوبرایان، الیزا اسکنلن، دایانا هاپر، کارولین فلک، سم هنینگ، اریک لانگه، لورن آمبروز و نینا لئون؛ درباره دختری یازده‌ساله و پسری بیست و چندساله است که هر یک در جست وجوی یکی از عزیزان گم شده خود در حوالی یک دریاچه هستند که به دلیلی نامعلوم باعث اختلالات زمانی می‌شود. آن‌ها به گذشته می‌روند و موفق می‌شوند کسانی را نجات دهند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «سرافراز» به کارگردانی «ریچارد فلایشر»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی چارلز برانسون، لیندا کریستال و آل لتیری؛ در مورد مزرعه داری است که طی حوادثی پایش به زندان باز می‌شود و در آنجا به یک قاتل حرفه‌ای برخورد می‌کند. دوستان قاتل در حین جابجایی زندانیان می‌خواهند او را فراری بدهند و از اینجا کار مزرعه دار سخت می‌شود که…

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

فیلم سینمایی «لبه تاریکی» به کارگردانی «مارتین کمپبل»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مل گیبسون، دنی هاستون و رای وینستون خواهیم دید: تنها دختر توماس که از ماموران پلیس بین‌الملل است، در مقابل منزل پدرش مورد هدف گلوله عده‌ای ناشناس قرار می‌گیرد و کشته می‌شود و توماس تصمیم می‌گیرد خود پرونده این قتل را در بوستون به‌دست گرفته و قاتل را شناسایی نماید. او متوجه می‌شود دخترش اما، آلوده به مواد رادیو اکتیو بوده است؛ زیرا در یک سازمان تولیدات هسته‌ای مشغول به‌کار و از محققان و دانش‌پژوهان آن سازمان بوده است…

**************************************************

فیلم سینمایی «جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور» به کارگردانی «دیوید ییتس»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مدس میکلسن، ازرا میلر، جود لا، کاترین واترستون، ادی ردمین و دن فوگلر خواهیم دید: پروفسور آلبوس دامبلدور از این موضوع آگاه است که گلرت گریندلوالد قصد دارد کنترل دنیای جادو را به دست بگیرد. دامبلدور که به تنهایی نمی‌تواند جلوی او بایستد، مسئولیت رهبری گروهی شجاع از جادوگرها را به نیوت اسکمندر می‌سپارد. آن‌ها در حالی که با ارتشی از پیروان گریندلوالد مقابله می‌کنند، پس از گذشت مدتی کوتاه با جانورانی جدید و قدیمی مواجه می‌شوند که…

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: می‌می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می‌می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می‌شود و می‌می شیلان به شهر می‌رود تا برای او هدیه‌ای بخرد اما وقتی به روستا باز می‌گردد، متوجه می‌شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه‌ها قاطر جا به جا می‌کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. می‌می شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه می‌افتد اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی می‌شود. شیلان در کوه پناه می‌گیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه می‌افتد و کامیون را پیدا می‌کند اما…

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «مرز یاغیان» به کارگردانی «جرمی سالنی‌یر»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی آرون پیر، آناسوفیا راب ودان جانسون؛ به زندگی‌تری ریشموند، یک کهنه‌سرباز سابق تفنگ‌دار دریایی، می‌پردازد که سیاه‌پوست بوده و برای پرداخت وثیقه پسرعمویش به شهر کوچک و آرام شلبی اسپرینگز سفر کرده است. این سفر که در ابتدا به نظر بی‌دردسر می‌رسد، به‌زودی به یک ماجراجویی پرتنش تبدیل می‌شود. تری در برخوردی ناگهانی با دو افسر پلیس محلی مواجه می‌شود که با خشونت بی‌دلیل، او را از دوچرخه پایین کشیده و تمام پس‌انداز زندگی‌اش را به سرقت می‌برند. تلاش‌های بی‌نتیجه‌تری برای گزارش این جنایت، به‌سرعت حقیقت تلخی را برملا می‌کند. این واقعه باعث می‌شود‌تری با شبکه‌ای از فساد و بی‌عدالتی در دستگاه قضایی و پلیس مواجه شود. تری با خشم و مصمم‌تر از همیشه، تصمیم به انتقام بگیرد. او به مبارزه‌ای بی‌امان علیه فساد و بی‌قانونی می‌پردازد. تری، با همکاری سامر مک‌براید، یکی از کارکنان دادگستری که از فساد موجود آگاه است، تلاش می‌کند تا حقایق پنهان را افشا کند اما…

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «جاسوسان نامحسوس» به کارگردانی «نیک برونو و تروی کوین»، پنج‌شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: سازمان اطلاعاتی آمریکا برای یک مأموریت مهم، بهترین و ماهرترین جاسوس خودش، استرلینگ را به عملیات می‌فرستد. در حالی‌که همه منتظر یک موفقیت بزرگ دیگر از لانس استرلینگ هستند، چند مأمور اطلاعاتی خبر می‌دهند که او یک خیانت‌کار است. قضیه از این قرار است که تبهکاری به‌نام دست‌رباتی، چهرۀ استرلینگ را اسکن کرده و با چهرۀ او دست به تبهکاری می‌زند. استرلینگ برای تبرئۀ خودش فرار می‌کند و از مخترعی کمک می‌خواهد که چند لحظه قبل از متهم‌شدن او را اخراج کرده بود. این مخترع خوش‌قلب به‌نام ولتر سعی دارد با اختراع سلاح‌های بی‌خطر به نجات بشر کمک کند. این هدفی است که با الهام از مادرش (یک پلیس وظیفه‌شناس که در مأموریتی کشته شده است) دنبال می‌کند. ولتر به‌خاطر قراردادن یکی از اختراعات بی‌خطرش به‌جای اسلحۀ استرلینگ در مأموریت، اخراج شده بود. او حالا در خانۀ خودش، در حال کارکردن روی یک مایع است که انسان را به پرنده تبدیل می‌کند. زمانی‌که استرلینگ از دست سازمان فرار کرده و به خانه ولتر می‌آید تا کمک بگیرد، این اختراع جدید را به‌جای آب سرمی‌کشد و…

**************************************************

فیلم سینمایی «دوست وحشی من» به کارگردانی «آنا کورباتوا»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی یوری کولوکولنیکُف، یولیا الکساندروا و اولگا اسمیرنوا؛ درباره الکساندر پسر بچه ۷ساله‌ای است که به دلیل مأموریت کاری مادرش مجبور می‌شود مدتی نزد خاله‌اش نینا در شهری کوچک و جنگلی زندگی کند. الکساندر در ابتدا با همکلاسی‌های خود ارتباط برقرار نمی‌کند و از تنهایی به طبیعت و جنگل پناه می‌برد. روزی الکساندر در جنگل با بچه روباهی مواجه می‌شود که در تله شکارچیان غیرقانونی گیر افتاده و زخمی شده است. الکساندر در ابتدا روباه را در جایی مخفی کرده و رسیدگی به او را آغاز می‌کند، اما زمانی که متوجه می‌شود به تنهایی قادر به نجات بچه روباه نیست، از خاله‌اش کمک می‌گیرد. خاله نیز موضوع را با نامزدش که جنگلبان است مطرح کرده و…

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خالده زنی باکویی است که همراه با پسرش قربان و دختر کر و لالش زلفیه به مشهد سفر می‌کنند تا ناراحتی قلبی قربان مداوا شود. سکته شدید قلبی قربان، باعث بستری شدنش در بیمارستان می‌شود. رحمت که دانشجوی پزشکی است به آن‌ها در ترجمه زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می‌کند. رحمت که به مهاجران و پناهندگان فقیر و بیمار افغانی نزدیک مرز نیز کمک می‌کند، در مسیر سفر به مرز، مورد حمله قاچاقچیان قرار می‌گیرد و از شدت جراحت به کما می‌رود و در همان بیمارستانی که قربان به سر می‌برد، بستری می‌شود. پدر رحمت، رحمان که خادم حرم امام رضا (ع) است، در حین حضور در بیمارستان، با خالده و خانواده‌اش آشنا می‌شود و به تدریج متوجه کمک‌های رحمت به آن‌ها می‌شود. آن‌ها همگی به حرم می‌روند و درخواست شفا برای پسران‌شان می‌کنند. تیم پزشکان به رحمان اطلاع می‌دهد که…

زنده یاد محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «اسپارتاکوس» به کارگردانی «استنلی کوبریک»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی کرک داگلاس، لارنس اولیویه، ژان سیمونز و چارلز لاتون؛ درباره برده‌ای به نام اسپارتاکوس است که از ظلم و ستم اربابان و امپراطوری روم به ستوه آمده است. او به زودی با گروهی از گلادیاتورها فرار می‌کند و خیلی زود هدایت ارتشی از برده‌ها را بر علیه امپراطوری روم فرماندهی می‌کند تا ظلم و ستم را از بین ببرد. اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

