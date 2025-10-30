به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از یورونیوز، در این کشتی تمام غذاها صد درصد حلال هستند، نوشیدنی‌ها بدون الکل ارائه می‌شوند و اتاق‌هایی ویژه برای نماز و راهنمایی زمان اقامه در نظر گرفته شده است.

برگزارکننده این تور ویژه می‌گوید؛ این طرح می‌تواند سفرهای دریایی را برای میلیون‌ها گردشگر مسلمان که معمولا با کمبود گزینه‌های غذایی حلال، وفور نوشیدنی‌های الکلی و نبود امکانات مذهبی در کشتی‌ها مواجه‌اند، قابل‌دسترس‌تر و دلپذیرتر کند.

کشتی پیانو لند با ۸۸۰ کابین در ۱۰ طبقه، ظرفیت ۱۷۶۰ مسافر را دارد و خدمات متنوعی را برای خانواده‌ها، مسافران مذهبی و علاقه‌مندان به ورزش و سلامت ارائه می‌دهد.

از جمله این خدمات می‌توان به برنامه‌های تفریحی شبانه، چای عصرانه حلال، ماساژ و کارگاه‌های سلامت، سرگرمی‌های کودکانه و باشگاه‌های مخصوص کودکان اشاره کرد.

در منوی کشتی نیز غذای شاخص آن، اردک بریان به سبک هنگ‌کنگی است که با مواد اولیه دارای تأییدیه حلال تهیه می‌شود.

این پروژه بخشی از هدف مالزی برای تبدیل شدن به قطب جهانی گردشگری اسلامی است و با همکاری شرکت مسافرتی مالزیایی حواجینگ تور و شرکت چینی آسترو اوشن اجرا می‌شود.

جیان‌فنگ تانگ، معاون شرکت چینی آسترو اوشن که در این طرح مشارکت دارد، می‌گوید: این همکاری صرفا درباره گسترش گزینه‌های سفر دریایی نیست؛ بلکه هویت مالزی را به‌عنوان کشوری که تنوع را می‌ستاید، به اصول حلال پایبند است و در گردشگری اسلامی پیشتاز منطقه است، تقویت می‌کند.

مسیرهای اولیه از ۲۹ نوامبر آغاز می‌شود و شامل دو مسیر است: اولی سفری چهارروزه‌ و سه‌شبه با توقف در لانکاوی، پنانگ و پورت کلانگ و دومی سفری سه‌روزه‌ و دو‌شبه بین پورت کلانگ و پنانگ.

در حالی که خطوط دریایی دیگری همچون «آرویا کروز» عربستان نیز خدماتی مانند سجاده نماز در هر اتاق و غذای حلال ارائه می‌دهند، انتظار می‌رود پیانو لند سطح جدیدی از خدمات اسلامی را به نمایش بگذارد.

طبق گزارش شاخص جهانی سفر مسلمانان، ارزش بازار جهانی سفرهای مسلمانان تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو خواهد رسید.

به همین دلیل، راه‌اندازی پیانو لند هم‌زمان با تلاش کشورهای مختلف برای ارائه گزینه‌های فراگیرتر و اسلامی‌تر در گردشگری صورت می‌گیرد. کشورهایی مانند اندونزی و مالزی در این زمینه پیشرو هستند.

این در شرایطی است که مقاصدی مانند تایوان و هنگ‌کنگ نیز با افزودن امکانات نماز و گزینه‌های غذایی حلال در تلاش‌ هستند تا گردشگری اسلامی را گسترش دهند.

گرچه کشورهای اروپای غربی هنوز تا حدودی از این روند عقب‌اند، اما شرکت‌هایی در فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایرلند نیز در حال فعالیت بوده‌اند تا امکانات مناسب مسلمانان، از جمله خدمات مهمان‌نوازی فراگیر و گزینه‌های غذایی حلال را بهبود بخشند.

