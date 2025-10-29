به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد و تهیه‌کنندگی کامبیز بابایی و بهمن کامیار، در ادامه مسیر موفقیت‌های جهانی خود، در دو جشنواره بین‌المللی دیگر جوایزی را دریافت کرد.

نازنین بیاتی برای بازی در این فیلم، موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره بین‌المللی فیلم هند (Indian Movie Awards) شد که ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴) در هند برگزار شد. در همین رویداد، فیلم «زمستان بود» نیز جایزه بهترین فیلم بلند خارجی زبان را از آن خود کرد.

این اثر همچنین در جشنواره بین‌المللی فیلم آتن (Athens International Monthly Art Film Festival) که ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴) در یونان برگزار شد، جایزه بهترین فیلم بلند را از آن خود کرد.

این فیلم نخستین تجربه سینمایی وحید پرشاد است و بازیگرانی چون نازنین بیاتی، الهام کردا، محمد امین، رضا کیانیان (با حضور) و شارمین علیمحمدی (با معرفی) در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «زمستان بود» آمده است: «کاش قصه همه‌مون تهش خوب باشه. قشنگ باشه. نه مثل جمعه. دلگیر و تلخ. امروز برای من عین غروب جمعه بود، انگار زمستان بود…»

پخش بین‌المللی این فیلم بر عهده شرکت KBN است.

انتهای پیام/