«زیر سایه بلوط» در بخش مسابقه جشنوارههای بلاروس و ایتالیا
فیلم کوتاه «زیر سایه بلوط» به کارگردانی حسین الهیاری به جشنوارههای بینالمللی فیلم در بلاروس و ایتالیا راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «زیر سایه بلوط» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی حسین الهیاری در ادامه حضور بینالمللی خود به سی و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لیستاپاد در بلاروس و بیست و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیاتیکورتی در ایتالیا راه یافت.
جشنواره لیستاپاد Listapad، در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده و یکی از معتبرترین و قدیمیترین رویدادهای بزرگ سینمایی در جهان است. در لیستاپاد، اولویت با فیلمهایی است که در جشنوارههای بینالمللی مورد توجه قرار گرفتهاند و از سوی فیلمسازان و مخاطبان امتیاز بالایی دریافت کردهاند.
این رویداد ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
جشنواره فیاتیکورتی Fiaticorti در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده و یکی از اولین رویدادهای ملی مختص به فیلم کوتاه در ایتالیاست. فیاتیکورتی، توسط شهرداری ایسترانا برگزار و توسط گروهی از جوانان زیر ۳۰ سال طراحی شده است.
رقابت بین آثار این رویداد تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبانماه ۱۴۰۴) در ایتالیا ادامه خواهد داشت.
امین شعرباف، فتحالله طاهری، یوسف صفری بختیاری، مرتضی علیدادی، سپاس رضایی، سیما صادقی و پرهام غلاملو در این فیلم کوتاه ایفای نقش کردهاند و پخش بینالملل اثر، برعهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
عوامل اصلی «زیر سایه بلوط» عبارتند از:
نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: حسین الهیاری، مدیر فیلمبرداری: محمد خمیس آبادی، تدوین: مجتبی اسماعیلزاده بلوچ، مدیر تولید: آرش صالحی، طراحی و ترکیب صدا: رضا گدازگر، موسیقی: نادر مشایخی، بهزاد وحیدزاده، جلوههای ویژه: مصطفی مطوری، طراح گریم: شهرام خلج، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح صحنه: مرضیه محمدی حاجی، جلوههای ویژه میدانی: مجید حیدری، دستیار اول کارگردان: مسعود بیگلری، اصلاح رنگ: محمد سخنور، تیزر: سیروان اسماعیلی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.