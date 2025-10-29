به گزارش ایلنا، ارکستر موسیقی فیلم راشاک به رهبری حمیدرضا پورعابد ابیانه با اجرای آثاری از برترین آهنگسازان موسیقی فیلم جهان، در شامگاه ۲۰ آبان‌ماه در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود.

ارکستر موسیقی فیلم راشاک با تمرکز و نگاهی تخصصی بر موسیقی فاخر فیلم‌های برجسته تاریخ سینما، در نخستین اجرای خود در سال ۱۴۰۴ آثاری از آهنگسازانی همچون هانس زیمر، نینو روتا، رامین جوادی، موریس ژار، مایک بَت، ونجلیس و کلینت منسل را با بازتنظیمی پرشور و هیجان‌انگیز پیش روی مخاطبان و دوستداران این ژانر از موسیقی قرار می‌دهد.

پس از اجرای ارکستر موسیقی فیلم راشاک در سال ۱۴۰۳ در تالار آزادی، و در راستای قدم‌گذاری در مسیری هرچه حرفه‌ای‌تر، این مجموعه با ارکستری متشکل از نوازندگان برجسته موسیقی کشور و ترکیب رنگ‌آمیزی صوتی درخشان، شنونده را به سفری در دل داستان‌های خاطره‌انگیز سینمای جهان می‌برد.

قطعاتی همچون «والس گرامافون»، «پاپیون»، «بازی تاج و تخت»، «Light of Seven»، «کاروان‌ها»، «فتح بهشت»، «فهرست شیندلر»، «دزدان دریایی کارائیب»، «میان‌ستاره‌ای (Interstellar)»، «مرثیه‌ای برای یک رؤیا» و… این بار نه تنها بر روی پرده که در قالب کنسرتی باشکوه به حاضرین در تالار رودکی پیشکش می‌شود.

در این اجرا موژان میرزایی به عنوان کنسرت‌مایستر، ارکستر راشاک را همراهی می‌کند.

اعضای ارکستر راشاک در این برنامه عبارتند از:

ویولن یک: موژان میرزایی (کنسرت مایستر)، هدیه حجازی، فرناز دارویی، محمدرضا بشیری، عرفان جاویدنیا، پرنیان ابشی، زنبق طبیب‌زاده، علی کاظمی، اشکان سلامت، نیوشا آپرویز

ویولن دو: سینا افتخاری‌نیا (شِف)، کوروش علی‌محمدی، بیتا سید، علی فتحعلی، کاویان میثاقی، ستاره صادقی، یاسمن کوشیار، سروش گیوتاج، مهشاد منتظم، مهشاد نیک‌مهر

ویولا: داریوش حجازی (شِف)، اشکان نظر، فرگل ساکت، آرش گنجه

ویولنسل: سینا آذرآباد (شِف)، پریسا کتابی، امین چراغیان، غزل شیرزادی

کنترباس: آوا پویا، ایلیا تورانی، یونس نصری

بادی چوبی: راژان بیات (فلوت)، شمیم کیانی (ابوا)، مدیسا صادقی (ابوا)، همایون ملک‌زاده (کلارینت)، علیرضا حمزه‌لو (ساکسوفون آلتو)، نسترن وحدت‌پور (فاگوت)

بادی برنجی: نرگس تقی‌پور (هورن)، علی مکی (ترومپت)، نسیم حسینی (ترومبون)

نیما شناوری (پیانو)، معید مقربی (درامز)، عمران ابوالحسنی (پرکاشن و ادوات)،

آرزو حسینی (گیتار کلاسیک)، حمید شریفی (گیتار الکتریک) و متین دهقان (گیتار باس).

تمامی قطعات این رپرتوار توسط محمدرضا بشیری و حمیدرضا پورعابد ابیانه تنظیم شده‌اند.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت این برنامه به سایت www. IranConcert. com مراجعه کنند.

